Amazon ritira articoli pericolosi: parliamo dei seggiolini per auto da 5 euro

A volte si va su Amazon, si vedono prezzi convenienti e si acquista senza chiedersi il perché, bisogna fare molta attenzione. Stiamo parlando di alcuni seggiolini per auto per i bambini venduti su Amazon nel Regno Unito e rimossi subito dal portale.

Amazon ritira seggiolini per auto per bambini

Questi seggiolini venduti da Amazon hanno fatto molto gola agli acquirenti, il prezzo era di solo 3,99 sterline, meno di 5,00 euro. L’indagine è scattata dopo che alcuni marchi, che vendevano i seggiolini a 39,00 sterline, erano pubblicizzati a 5,00 euro, tre modelli addirittura erano sprovvisti di etichetta di sicurezza.

Questo tipo di seggiolini furono messi sotto indagine già nel 2013 e non si capisce come siano finiti di nuovo in vendita, il problema era che in una collisione a 50 km/h i seggiolini andavano in pezzi. I produttori non solo non hanno risposto alle domande della BBC ma non si sono fermati alla commercializzazione.

Amazon assicura che non ne sapeva nulla, si sente rammaricata e dispiaciuta per l’accaduto, di quel prodotto sul suo portale che ha ritirato immediatamente dalla vendita. Si sta cercando di contattare tutti coloro hanno acquistato l’oggetto inquisito per spiegare loro l’accaduto e rimborsarli del prezzo pagato.

Amazon spiega che ogni giorno vengono esaminate 5 milioni di pagine dei prodotti e monitorando le recensioni dei consumatori. Assicurano i massimi dirigenti che continueranno a controllare.

Purtroppo molte volte i portali di shopping online come Amazon ma come tanti altri, non sono responsabili degli articoli che risultano illegali venduti sulle piattaforme. I siti online fanno controlli volontari che non bastano molte volte a cautelare lo stesso sito che si occupa della vendita del prodotto, ma in questo modo non viene nemmeno garantito il consumatore quando acquista un prodotto online.

Diciamo che la vendita di questo seggiolino non a norma, è stato venduto su Amazon, di conseguenza lo ha potuto comprare chiunque e dovunque, fate attenzione e contattate Amazon se ne siete in possesso.

