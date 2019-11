Amici 19: data d’inizio e le novità

Nonostante Maria De Filippi sia impegnata con i programmi Uomini e Donne e Tu Si Que Vales, è stata annunciata la data di inizio del programma Amici 19 con tutte le sue novità e i professori della nuova edizione. La data di inizio del programma è fissata per sabato 16 novembre alle ore 14,30.

Andiamo a vedere tutte le novità e i professori della nuova edizione

Sale la curiosità di vedere i nuovi volti della nuova edizione di Amici 19 e i nuovi talenti del programma. Maria De Filippi è pronta a questa nuova battaglia nonostante lei sia impegnata su più fronti. L’unica sua dichiarazione è quella che ai provini si sono presentati migliaia di giovani. Le parole della De Filippi fanno capire che quest’anno la composizione della classe e i vari provini non verranno mostrati, ma alla data dell’inizio della trasmissione verrà presentata al pubblico di casa, direttamente la classe con i concorrenti già fatta.

Per quanto riguarda la composizione dei professori che faranno parte del programma, ci sarà sicuramente Giuliano Peparini e la sorella Veronica Peparini con l’immancabile Alessandra Celentano. Voci sicure ci sono anche sulla presenza di Rudy Zerbi e Beppe Vessicchio. Molti dubbi e perplessità sulla presenza e quindi il ritorno di Garrison, per ora resta una voce infondata.

Quello che sta prendendo corpo, ma Maria De Filippi lo ha sempre fatto, la presenza di concorrenti che per il passato sono stati allievi con successo del talent, in passato è stato il caso di Emma, Alessandra Amoroso. Oggi si parla di una quasi certa presenza di Irama e Alberto Urso e una suggestiva partecipazione di Giordana e Andrea Muller.

Aspettiamo tutti con trepidazione l’inizio del nuovo programma che in passato non è stato solo uno sfornare di talenti, ma a volte ci ha portato anche a rilassarci e a divertirci con della ottima musica per il canto e per il ballo.

