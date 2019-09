Amici Celebrities 2019: inizio, cast, partecipanti e giudici

Quest’anno, Maria de Filippi introduce un talent canoro per VIP, Amici Celebrities 2019, come antipasto del consueto appuntamento con Amici 2020 che inizierà probabilmente ad inizio novembre 2019 con i casting, per poi proseguire con tante lezioni e selezioni fino alla formazione della classe, e con le puntate serali che avranno inizio intorno alla fine di marzo 2020.

La nuova trasmissione per VIP, Amici Celebrities debutta sabato 21 settembre 2019 in prima serata su Canale 5. A condurre inizialmente, sarà proprio la padrona di casa e ideatrice del format, in seguito il testimone verrà lasciato a Michelle Hunziker, quest’ultima assente nelle prime puntate, in quanto impegnata con Striscia La Notizia.

Amici Celebrities: quali VIP?

Come si può dedurre dal titolo del talent, Amici Celebrities, invece dei ragazzi di talento sconosciuti a popolare la scuola e a seguire le lezioni di canto e di ballo, ci saranno protagonisti VIP, già divisi in due squadre: blu e bianca. La prima avrà come coach e quindi sarà capitanata dal vincitore di Amici 2019, il cantante lirico e non solo Alberto Urso. La seconda dall’amica cantante e finalista Giordana Angi.

I componenti della squadra BLU sono i seguenti: Joe Bastianich, Emanuele Filiberto di Savoia, Chiara Giordano, Laura Torrisi, Raniero Monaco di Lapio, Francesca Manzini.

I componenti della squadra BIANCA sono i seguenti: Filippo Bisciglia, Ciro Ferrara, Cristina Donadio, Massimiliano Varrese, Pamela Camessa, Martin Castrogiovanni.

Come ogni talent che si rispetti, non può mancare una giuria. Nel caso di Amici Celebrities 2019, ci saranno 3 giudici: Giuliano Peparini, Ornella Vanoni, Platinette.

Amici Celebrities: gossip

Un po’ di gossip non guasta mai. Sul vincitore di Amici 2019, Alberto Urso, sappiamo ormai per certo che ha una fidanzata, Valentina Vernia, con cui si frequenta da qualche mese e felicemente, come il ragazzo ha confessato, ospite a Verissimo, il talk show di Silvia Toffanin. Per chi non ha dimestichezza con i nomi, la 23enne Valentina Vernia è una ballerina che ha partecipato nella stessa edizione vinta dall’attuale fidanzato Alberto Urso, giunta al serale. La ragazza aveva partecipato in precedenza, anche ad altri talent: “Dance Dance Dance” e “X Factor”.

Sul numero delle puntate, formula e regolamento di Amici Celebrities 2019, al momento non è trapelato niente. Restate aggiornati sul nostro sito per ricevere gli aggiornamenti ed altre eventuali anticipazioni sul nuovo talent di Maria De Filippi.