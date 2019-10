Ancelotti e Napoli divorzio in vista a fine stagione

Ancelotti e il Napoli potrebbero essere giunti al capolinea secondo alcune fonti vicine alla società calcistica di Aurelio De Laurentiis. A fine stagione, di fatto, le due parti potrebbero giungere al divorzio.

Ancelotti e Napoli al capolinea? ADL pensa già ai possibili successori

C’è un po’ di malcontento nell’ultimo periodo tra i tifosi del Napoli, stando ai risultati poco brillanti ottenuti e inerenti alla curiosa gestione che il tecnico Carlo Ancelotti, plurivincente ex allenatore di Milan, Bayern e Real Madrid, giusto per citare alcuni grandi club da lui allenati. I due 0-0 consecutivi, preceduti dalla sconfitta casalinga contro il Cagliari hanno lasciato un’ondata di malumore in una tifoseria (e parrebbe anche nella dirigenza) che vedono la squadra partenopea già allontanata dalla lotta scudetto, indietro rispetto alle più convincenti e quotate Juventus e Inter.

Ancelotti e Napoli: divorzio a fine stagione?

Sembrerebbe dunque che, anche a causa di una polemica gestione del capitano Lorenzo Insigne, da parte del tecnico Carlo Ancelotti, potrebbe essersi creato un malcontento piuttosto evidente tra il tecnico ed una fetta dell’ambiente del Napoli e del suo tifo. Dunque, secondo alcune indiscrezioni apparse nelle ultime ore, su diverse testate vicine al calcio Napoli, De Laurentiis potrebbe avere già la tentazione di contattare due ipotetici successori di Ancelotti e rendere plausibile il divorzio.

I possibili successori dopo il divorzio tra Ancelotti e Napoli

Si sono fatti i nomi di Roberto de Zerbi, ora in carica al Sassuolo e di Gian Piero Gasperini, in carica alla sempre più sorprendente Atalanta. Due ingaggi che sarebbero meno costosi di Carlo Ancelotti e che al momento stanno garantendo una valida qualità di gioco a due squadre decisamente meno quotate del Napoli. Se a fine stagione, dunque il Napoli dovesse fare un percorso non entusiasmante in Champions e non lottare fino all’ultima goccia di sudore e punto per punto, contro Juventus e Inter, tra Ancelotti e Napoli il divorzio potrebbe essere cosa piuttosto plausibile.

