Andare in pensione con la rendita a 62 anni con lavoro autonomo

Andare in pensione a 62 anni con la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata anche per i lavoratori autonomi, analizziamo quando è possibile e quali sono i requisiti e i fondi che lo permettono.

Pensione e lavoratore autonomo

Buona sera sig. P.M. sono un lavoratore autonomo artigiano falegname ho 60 anni di età’ e 38 anni di contributi ho un fondo pensione privato . La mia domanda è la seguente posso andare in pensione con la RITA essendo un autonomo ? Grazie.

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) è una misura unica nel suo genere e non fa differenze fra i lavoratori possono accedere sia dipendenti privati e pubblici e lavoratori autonomi.

La cosa fondamentale è aver aderito ad un fondo previdenziale per tempo, il requisito minimo richiesto è di 5 anni, logicamente più montante si è accumulato più la misura conviene. Inoltre, non possono aderire tutti i fondi. I fondi pensione in vigore attualmente, si classificano in due diverse tipologie: fondi a prestazione definitiva e fondi a contribuzione definitiva. Quelli a contribuzione definitiva permettono l’accesso alla Rendita Integrativa.

Quindi, la prima cosa da fare per vedere se si rientra in questa misura è controllare il fondo pensione dove si sono versati i contributi.

Requisiti RITA

Detto questo i requisiti per accedere alla misura con un anticipo di 5 anni dall’ età per la pensione di vecchiaia che attualmente è di 67 anni, sono i seguenti:

Cessazione del rapporto di lavoro (autonomo o dipendente)

Non più di 5 anni alla maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia (accessibile dal 2020 a 62 anni)

Requisito contributivo minimo di 20 anni

5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare.

Lei attualmente ha 60 anni per accedere a questa misura deve aver maturato 62 anni, la domanda deve essere inoltrata direttamente al fondo pensione di appartenenza, e non ci sono finestre di uscita, dopo l’approvazione si percepisce direttamente l’assegno.

Le lascio qui una guida con tutti i chiarimenti anche sull’aspetto fiscale: Pensionamento con la RITA: requisiti, aspetto fiscale e convenienza, guida completa

