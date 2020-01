Android 10 disponibile per Samsung Galaxy S9

Sarà in arrivo nei prossimi giorni in Italia il nuovo sistema Android 10 per i Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+, la distribuzione è stata da poco avviata. Scopriamo ulteriori dettagli a riguardo.

Samsung avvia Android 10 per la serie Galaxy S9

I Samsung Galaxy S9/S9+ sono stati annunciati ben due anni fa in occasione del Mobile World Congress di Barcellona. Al tempo del suo lancio fu installato il sistema Android 8.0 Oreo con un’ interfaccia Samsung Experience. Solo nel dicembre 2018 è passato al sistema Android 9 Pie. Ora è arrivato il turno di Android 10 con interfaccia One UI 2.0 che quasi sicuramente sarà l’ultima major release.

Dopo esser toccato alla serie Galaxy 10, e Galaxy Note 9 dunque sarà a brevissimo il turno di aggiornare ad Android 10 Samsung Galaxy S9 e S9+. Diversamente dagli aggiornamenti per Galaxy Note 10, Note 9 e S10, il produttore made in Corea ha dato la precedenza agli utenti che non hanno partecipato al programma One UI 2.0 Beta. Le dimensioni del pacchetto saranno comprese tra 1,8 e 1,9 GB, trattandosi di un aggiornamento completo da Android 9 Pie e non quindi un parziale da Android 10 beta. Oltre a quelle introdotte da Google ci sono novità specifiche sviluppate da Samsung in termini di funzionalità e app.

Alle operazioni di aggiornamento Android 10, dunque la Samsung completerà il quadro, entro il prossimo mese di Aprile, con il suo modello Samsung Galaxy Fold, del quale è già in grande attesa il suo successore Galaxy Fold 2.

