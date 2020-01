Android 10, LG avvia gli aggiornamenti

E’ tempo anche per gli smartphone LG passare agli aggiornamenti per Android 10. Il piano della roadmap è comunicato dall’azienda per i suoi numerosi e diversi modelli.

LG: Android 10 in arrivo per i suoi smartphone

In attesa di annunciare i nuovi modelli di smartphone LG, ovvero i due LG G9 ThinQ e il complementare V60 ThinQ al prossimo congresso MWC 2020, la nota casa coreana comunica una roadmap per il sistema Android 10 da aggiornare sui suoi cellulari top di gamma, quali LG V50 ThinQ o i vari LG K50S, k50 e V40 ThinQ, giusto per citarne alcuni.

Il sistema Android 10 LG debutterà al principio del prossimo febbraio sul V50 ThinQ, il primo modello LG con connettività 5G. Nel corso del secondo trimestre toccherà invece al modello LG G8X ThinQ, mentre nel terzo trimestre sarà la volta degli LG G8S, G7 e V40. Infine, toccherà ai restanti smartphone, ovvero gli LG K50S, K40S, K50 e Q60 che passeranno ad Android 10 nel quarto ed ultimo trimestre del 2020. In futuro prossimo la casa coreana comunicherà le date esatte del lancio degli aggiornamenti.

Inoltre, la LG apporterà diverse modifiche alla sua versione stock del sistema operativo, per cui lo sviluppo degli aggiornamenti richiederà più tempo del necessario. Oltre alle nuove funzionalità di Android 10 introdotte da Google sarà inserita dunque l’interfaccia LG UX 9.0, presentata insieme al G8X ThinQ (in quel caso abbinata ad Android 9 Pie), che ha rinnovato completamente la veste grafica dello smartphone in modo da offrire una migliore esperienza d’uso.

