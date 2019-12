Android, modalità Focus: come si attiva e a che cosa serve

Google lancia una novità, si chiamerà Focus Mode e serve per distrarre di meno i soggetti che si distraggono quando stanno a lavoro o quando si è a scuola, serve a silenziare le app del telefonino, in America è disponibile su Android 9 e 10, in Italia si spera che arrivi a breve.

Android lancia la modalità Focus Mode, vediamo come si attiva e a cosa serve

Serve a chi spesso si distrae usando il telefonino quando si è a lavoro o quando si è a scuola, esattamente permetterà di mettere in pausa e silenziare le applicazioni a nostra scelta, così da migliorare la produttività mentre si è a lavoro e il profitto di quando si è a scuola. Può essere usata anche per concedersi dei tempi per rilassarsi quando si è troppo cercati. A molti sembrerebbe una funzione che già esiste, in un certo senso è così, con la sola differenza, anzi due, che lo possiamo fare con un solo tap, e poi si può stabilirlo, in modo automatico, negli orari che uno vuole.

Per accedere al Focus Mode basta andare all’interno delle applicazioni e nelle applicazioni trovare Benessere digitale e controllo genitori, anche se in seguito si creerà una nuova tab con la scritta Focus Mode. Sulla parte superiore si possono scegliere gli orari per attivare la funzionalità oppure premere su Take a break e Il Focus Mode si attiverà per 5, 15 o 30 minuti.

La cosa particolare e simpatica è che una volta selezionato le App che ci distraggono, se proviamo ad aprirle si riceverà una notifica che dirà l’app non vi invia notifiche perché è stata silenziata. Se anche proviamo a disattivare la Focus Mode prima del tempo, la funzione materialmente si disattiverà ma praticamente si riattiverà da sola automaticamente all’orario prefissato all’inizio.

Sicuramente può essere utile attivarlo durante le ore di lavoro e a scuola come già detto prima, ma può essere utile anche attivarlo durante una riunione, durante una visita medica, quando guidiamo la macchina e così non ci distraiamo.

