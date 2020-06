La ripartenza dell’anno scolastico è un tema caldo nel dibattito politico delle ultime settimane. Dal dicastero di Viale Trastevere, la Ministra Lucia Azzolina, ha fatto sapere che la riapertura delle scuole è una priorità per il Governo e sarà organizzata in totale sicurezza per alunni e insegnanti.

Anno scolastico 2020/2021: quando e come comincerà

Il 14 settembre, data proposta dalle Regioni, sembrerebbe essere la più papabile per la ripresa del nuovo anno scolastico. Tuttavia il Decreto Scuola prevede una possibile ripresa delle attività scolastiche già dal 1 settembre 20202. Tutti i ragazzi che abbiano conseguito delle insufficienze e debbano recuperare le proprie carenze saranno, verosimilmente, chiamati sui banchi già dal primo del mese per seguire i corsi di recupero. A tal proposito sono state avanzate diverse obiezioni.

Prima fra tutte come potranno gli alunni sanare i propri debiti in appena due settimane, a fronte del periodo eccezionale per la didattica e non che hanno affrontato. Analogo problema riguarda chi, pur non avendo conseguito debiti, riscontra notevoli lacune nel programma. In tal senso il Decreto Scuola ha inserito le cosiddette attività di integrazione, per permettere a tutti gli studenti di consolidare le nozioni apprese durante il periodo di didattica a distanza. Ancora non chiare, tuttavia, le modalità e le tempistiche con cui verranno svolte.

Sicurezza: 3 gli scenari possibili

In attesa che il Governo e le Regioni redigano insieme un protocollo di sicurezza per una ripresa efficace dell’anno scolastico, il ritorno fra i banchi prevedrebbe tre scenari possibili. Il primo scongiura l’utilizzo delle mascherine: in caso di contagi zero gli studenti non dovranno indossarla in classe, durante le lezioni, ma semplicemente negli spazi comuni. Resterebbe comunque vietato ogni tipo di assembramento.

La seconda ipotesi si presenterebbe nel caso in cui i contagi aumentassero, superando la soglia limite. Qualora ciò accadesse l’obbligo delle mascherine diventerebbe obbligatorio sempre per tutti e si dovranno invidiare ulteriori spazi in cui fare lezione per evitare di sovraffollare le aule.

L’ultimo scenario prevede una nuova chiusura, nel caso in cui i contagi per coronavirus dovessero toccare i massimi livelli di allarme. In quest’ottica si tornerebbe alla didattica a distanza.

