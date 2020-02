Annunciati i finalisti di World Car Of the Year 2020

L’elenco dei finalisti per la World Car of the Year e altre cinque categorie sono stati annunciati al Salone dell’Auto di Delhi. Gli Awards – che sono giudicati da giurati di tutto il mondo presentano un World Car of the Year Award, per il quale sono state selezionate 10 auto e altre cinque categorie. Scelti da un elenco di 29 nominati, i 10 finalisti della competizione sono Hyundai Sonata, Kia Soul EV, Kia Telluride, Range Rover Evoque , Mazda 3, Mazda CX-30 , Mercedes CLA, Mercedes GLB , Volkswagen Golf e Volkswagen T-Cross.

Si tratta del premio più importante che viene assegnato nel settore automobilistico a livello internazionale. Un totale di 86 giurati provenienti da tutto il mondo parteciperanno ora a un altro turno di votazioni per decidere i primi tre finalisti e l’eventuale vincitore del concorso. Quest’anno, il famoso ex capo del design della Jaguar Ian Callum si è unito alla giuria, accanto a nomi di star come Gordon Murray, Patrick Le Quement (ex Renault e Ford) e Tom Matano (ex Mazda).

Vedremo dunque chi si aggiudicherà questo importante premio quest’anno al Salone dell’auto di Ginevra. Ricordiamo infine che i vincitori degli altri premi saranno invece svelati in occasione del Salone dell’auto di New York evento che si svolgerà nell’omonima metropoli americana nel corso del prossimo mese di aprile.

