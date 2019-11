Anticipare il pensionamento di 5 anni dall’età pensionabile con il fondo pensione

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062

Nel caso specifico, lei dovrà prima procedere con il cumulo contributivo, vista la sua carriera lavorativa discontinua. Questa operazione permette di accorpare i contributi versati nell’ultima cassa previdenziale. Non ho trovato riscontro nella normativa che regola la RITA sulla fattibilità dell’operazione.

Accedendo alla Rita si beneficia di un regime fiscale particolarmente agevolato. La ritenuta da versare al fondo è pari al 15%, per ogni anno di partecipazione al fondo scatta una riduzione pari allo 0,30%, fino a toccare una aliquota piccola pari al 9%.

La domanda va inoltrata direttamente ai fondi. Rientra tra le facoltà del lavoratore la possibilità di decidere se accedere a l’intero montante o solo in parte. In riferimento al fondo Espero, è possibile scaricare qui la domanda da compilare, con tutte le istruzioni e la documentazione da allegare: Fondo Espero_Mod_RITA

Per approfondimenti, consigliamo di leggere la circolare Covip che regola la misura pensionistica: Circolare Covip n. 888 del 8 febbraio 2018

Un lettore ci pone la seguente domanda: Buongiorno lavoro nella scuola dal 2000 ad oggi, 1994/95 nelle poste, e dal 96 fino al 2000 presso una ditta. Preciso che dal 2011 ho aderito al fondo espero, se volessi andare in pensione prima cosa dovrei fare?

È possibile anticipare il pensionamento di cinque anni dall’età pensionabile tramite la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, che permette l’accesso attraverso i fondi pensione. Analizziamo come aderire alla RITA e qual è la convenienza e i costi.

Per una risposta dei nostri esperti scrivi a consulenze@notizieora.it I nostri esperti risponderanno alle domande in base alla loro rilevanza e all'originalità del quesito, rispetto alle risposte già inserite in archivio.