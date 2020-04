La circolare dell’Abi informa le banche che per l’anticipo cassa integrazione Covid-19, il modello SR41 non va trasmesso. Per accelerare i tempi e permettere l’accredito in conto corrente da parte delle banche dello stipendio dei lavoratori in cassa integrazione, l’Abi avvisa le banche associate che non devono chiedere ai lavoratori il modello SR41. Vediamo di cosa si tratta

Anticipo cassa integrazione Covid-19: il modello SR41 non va presentato

La circolare dell’Abi del 23 aprile 2020, chiarisce un aspetto importante per velocizzare l’accredito sul conto corrente dei lavoratori richiedenti l’anticipo della cassa integrazione Covid-19. Nella circolare viene chiarito che le banche associate non devono richiedere al lavoratore il modello SR41, trasmetto all’Inps dal datore di lavoro, in cui sono rendicontate le ore effettivi di sospensione dal lavoro, nonché per comunicare i dati per il pagamento diretto dall’ente previdenziale.

La richiesta delle banche del modello SR41 era legittima, ed era contenuta nella convenzione stipulata il 30 marzo 2020 dall’Abi, Governo e parti sociali; un documento con sui tramtie il datore di lavoro comunica all’Inps gli estremi del conto corrente per l’accredito della cassa integrazione. Questi estremi sono contenuti nel modello SR41.

Il problema nella presentazione del modello SR41 alla banca, sono i tempi lunghi; bloccando così il bonifico dell’anticipo. In quanto l’Inps rilascia il modello SR41, solo dopo aver ricevuto il decreto e l’elenco dei beneficiari dalla Regione (nel caso della cassa integrazione guadagni in deroga).

A sostituire il modello SR41 sarà una dichiarazione firmata dal lavoratore contenente l’impegno di indicare nell’SR41 gli estremi del conto corrente per il pagamento diretto. Il problema non è risolto per Cigo e Fis.

Il messaggio Inps del 6 aprile 2020

In precedenza l’Inps ha pubblicato un messaggio: n. 1508 del 06 aprile 2020; dove comunicava la revisione del sistema di gestione dei pagamenti dei trattamenti di integrazione salariale, applicando nuove regole che vedono accantonare il modello cartaceo definitivamente dismesso con il futuro passaggio dell’acquisizione di tutti i dati utili al pagamento diretto tramite i flussi UniEmens.

Il Messaggio Inps sopra citato, in poche parole, comunica l’abolizione dell’obbligo di firma da parte del lavoratore del modello cod. “SR41”.

Le informazioni da parte dell’Inps potranno essere chieste direttamente al datore di lavoro che avrà comunque la possibilità di stampare, come di consueto, il modulo “SR41”.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube