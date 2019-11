Continuano ad arrivarci le proteste sul Trattamento di fine servizio (TFS) da parte dei lettori. La delusione, la rabbia è tanta, eppure nessuno ne parla. Come promesso noi pubblicheremo tutte le lettere che ci pervengono attraverso i nostri canali di comunicazione. I cittadini vanno ascoltati e le promesse vanno mantenute, ricordiamo che il TFS o TFR è un diritto acquisito nell’intera carriera lavorativa. Ricordiamo che questa misura doveva essere in vigore unitamente alla pensione anticipata Quota 100. I pensionati erano in attesa dell’accordo ABI, Ministero del lavoro e Inps. La misura attualmente sembra in una fase di stallo.

Siamo 200.000 mila lavoratori in attesa del TFS, 600.000 compresi i familiari

Buona sera, Sono uno dei 200.000 che aspettano notizie del TFR, sono consapevole di essere un numero. Nell’agosto 2018 sono andato in pensione con quota 100 (pubblico impiego) dopo aver lavorato 42 anni.

Non voglio offendere nessuno, ma mi chiedo e chiedo è possibile mai che la nostra voce venga accolta soltanto da voi, e per questo Vi ringrazio credo a nome di tutti i concittadini che come me hanno bisogno di quei maledetti soldi perché oltre ad averne necessità è un nostro diritto.

Bene, se sarete così gentili da pubblicare questo mio sfogo, voglio dire a tutti:

Lo sapete quanto siamo ?

Non siamo 200.000, bensì almeno 600.000 (per difetto) compresi i familiari.

Mettiamoci i gilet arancioni che tutti abbiamo nelle nostre macchine e dopo aver chiesto l’autorizzazione, facciamo una manifestazione pacifica nel centro di Roma e siccome siamo pensionati e quindi senza grandi impegni stiamo a Roma 1, 2, 10 giorni, ci portiamo tenda, sacco a pelo mangiamo 🍞 pane e beviamo acqua e questo può farci solo bene.

Solo così lorsignori muoveranno il c..o.

Forza fratelli, facciamo questa battaglia di civiltà.

Viva l’Italia, onore a tutte le forze dell’ordine che ogni giorno rischiano la vita per proteggerci.

Grazie

TFS Croce Rossa Italiana: dal 2016 al 2017 duemila dipendenti in attesa di un loro diritto, lettera

Mi unisco alla delusioni di tanti

Mi unisco alla delusione dei tanti andati in pensione, incentivati anche dalla possibilità di accedere all’anticipo, anche se con gli interessi, dei 45.000 euro di TFS. Sono in pensione dal 1 settembre 2019 e contavo molto su detta somma, sono miei risparmi, per non essere costretto a ricorrere, avendo programmato un investimento, con prestiti molto onerosi.

Le mancate risposte dell’INPS, oltre che sconcertanti, sono lo specchio dei nostri politici bravi, a suo tempo, a farsi riprendere con il cartellone con su scritto dell’anticipo, tranne poi darsi alla fuga o cambiare maschera all’occorrenza.

Sono disponibile, come già qualcuno suggerisce, a intraprendere una via legale se qualche valente avvocato fosse interessato alla questione. Che bravi infine i nostri sindacati!

TFS pensionati quota 100

A proposito della liquidazione del Tfs, per i pensionati con quota 100, da parte delle Banche, desidero comunicare che, mi sono rivolto ad alcune banche per ottenerlo, se pur ad un tasso d’ interesse sicuramente superiore però, ho incontrato difficoltà in quanto chiedono la quantificazione dello stesso Tfs, normalmente richiesto all’ INPS nel mese di settembre, che però, a loro dire, non rilasciano se non hanno disposizioni in merito, per cui, anche questa possibilità è svanita. Cordiali saluti e grazie

Siamo tutti nella stessa barca

Buongiorno, vorrei rispondere alla signora che scrive “Tfs: un diritto per tutti.”

Gentile signora, vorrei informarla che la maggior parte degli aderenti alla quota 100 sono lavoratori che hanno ampiamente superato i 42, 43 e persino 44 anni di contributi. Semplicemente hanno optato per la quota 100 perché garantiva l’accesso immediato ad una parte consistente del proprio Tfs, mentre con la legge Fornero avrebbero dovuto aspettare dai 2 ai 2 anni e mezzo prima di vedere un centesimo.

Suppongo che suo marito abbia scelto in piena consapevolezza l’uscita con l’opzione Fornero.

Inoltre, ad una attenta lettura della legge n. 26 del 28 marzo 2019 e successive disposizioni, anche i pensionati Fornero hanno accesso all’anticipo della famosa quota di 45.000 euro lordi, esattamente come i quota 100.

Quindi, anziché stigmatizzare le decine di migliaia di lavoratori usciti con la quota 100, la invito a riflettere sul fatto che ci hanno fregati tutti. Me, suo marito, e tutte le centinaia di persone che scrivono quotidianamente su questo sito.

La scelta che abbiamo fatto scaturisce da pesanti ed oggettive difficoltà economiche: mutui, figli precari che non riescono a trovare lavoro, problemi di salute…

Siamo tutti sulla stessa barca, beffati da uno stato che ci usa, ci chiede onestà, puntualità, correttezza e senso civico, ma che è al contempo padrone e datore distratto, se non addirittura disonesto. Solerte nel chiedere, ma latitante nel rispetto dei diritti e nell’applicazione delle sue stesse leggi.

Un’ultima considerazione sui sindacati, il cui silenzio imbarazzante la dice lunga.

I loro proventi derivano all’80% dai pensionati, mentre la quota dei lavoratori attivi costituisce meno del 20%. E, nonostante siano oggettivamente mantenuti da noi, non muovono un dito e fanno finta di niente.

Sto avviando la procedura per la revoca del contributo sindacale. Spero che molti lo facciano, li stiamo mantenendo a gratis!

Detto questo, esprimo tutta la mia solidarietà a lei e a tutti coloro che su queste pagine raccontano il disagio e la sofferenza per l’ingiustizia silenziosa che ci viene perpetrata.

