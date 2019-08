L’anticipo del TFS per i dipendenti pubblici nel 2019 è stato approvato lo schema del DPCM che regola l’erogazione. Il Trattamento di fine servizio o di fine rapporto sarà erogato sottoforma di prestito erogato dagli enti bancari con un tetto massimo di 45 mila euro. Il provvedimento è stato inviato al Garante della Privacy, al Garante del mercato e della concorrenza e al consiglio di stato, che dovranno rilasciare parere positivo. Quando quest’ultimo passaggio si concluderà, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e l’Inps emanerà le circolari attuative con tutte le indicazioni per poter fare domanda.

Chi sono i beneficiari dell’anticipo TFS?

Possono fare domanda di anticipo del TFS o TFR i lavoratori delle PA che accedono alla pensione sulla base dei requisiti individuati dall’articolo 24 del DL 201/2011 – Legge Fornero, che prevede l’accesso: con 67 anni di età o con la pensione anticipata (42 e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne, indipendentemente dall’età anagrafica) o con la pensione anticipata Quota 100 (62 anni di età e 38 anni di contributi), sebbene siano andati in pensione prima del 29 gennaio 2019 (D.L. 4/2019).

Anticipo TFS e riflesso sulla pensione: banche aderenti, interessi e domanda, le novità

TFS – TFR: come ottenere il prestito?

Per poter accedere alla misura di anticipo TFS/TFR in vigore con il DL n. 4/2019, il lavoratore dovrà all’ente erogatore della buonuscita la certificazione del diritto all’anticipazione. L’Inps pubblicherà l’elenco degli enti erogatori, appena la misura sarà operativa.

Dopo che l’ente erogatore avrà rilasciato al lavoratore la certificazione, questi potrà rivolgersi ad un istituto di credito aderenti all’accordo quadro sottoscritto tra ABI e Ministro del Lavoro, dell’economia e della pubblica amministrazione.

L’istituto bancario dovrà verificare la sussistenza dei requisiti per poter dare esito positivo all’anticipo. Il prestito sarà erogato dagli istituti di credito entro 15 giorni.

Il Dpcm fissa un tempo massimo tra la data di presentazione della domanda della certificazione e la data di accredito in 75 giorni.

L’anticipo effettuato dalla banca è un finanziamento a tutti gli effetti dalla presentazione della certificazione da parte del lavoratore.

Prestito agevolato e legge 104: si può ottenere con l’importo minimo?

Contratto di finanziamento

L’anticipo TFS costituisce un vero è proprio contratto di finanziamento. Il rimborso del TFS o TFR è effettuato in base alla disciplina della cessione di credito, e avviene direttamente dall’ente erogatore mediante versamento alla banca.

Il finanziamento potrà essere rescisso anche anticipatamente con oneri a proprio carico per l’estinzione anticipata, che potrà essere totale o parziale.

Tassi di interesse

L’anticipo del TFS non è a costo zero, prevede un tasso d’interesse annuo a carico del soggetto finanziario comprensivo di eventuali oneri. Il finanziamento sarà esente da imposta di bollo e dall’imposta di registro e da qualsiasi imposta di registro, diritto o tributo. Il beneficiario dovrà pagare gli interessi agevolati alla banca, che è fissato mensilmente dall’ultimo Rendistato pubblicato dalla Banca Italia, gravato dallo 0,30 per cento.

Fondo di garanzia statale

Inoltre, nel Dpcm vi sono le modalità di attivazione e funzionamento del Fondo di garanzia statale, che interviene nel caso in cui l’ente erogatore sia impossibilitato a rimborsare alla banca l’importo dell’anticipo TFS o TFR.

Agevolazione aliquota Irpef

Il Dpcm disciplina l’anticipo TFS e prevede una riduzione dell’aliquota Irpef. La riduzione è applicabile alle somme percepite a titolo di anticipo fino a 50.000 euro. Questa misura è già prevista per tutti i pensionati con Quota 100 (Decreto-legge 4/2019) a seconda dell’entità temporale dello slittamento.