Finalmente a gennaio 2020 sapremo se l’anticipo del Trattamento di fine servizio (TFS) per i dipendenti pubblici andrà in vigore. L’anticipo consiste in un vero è proprio finanziamento agevolato che permette di ricevere una anticipo di 45.000 euro. La misura doveva essere operativa unitamente alla pensione Quota 100. Un susseguirsi di ritardi e il mancato accordo tra ABI, Ministero del lavoro e Inps ha reso impossibile l’adesione a questa misura.

Noi come redazione abbiamo pubblicato costantemente le lettere di protesta dei nostri lettori e continueremo a farlo finché la misura non sarà definitiva.

Al momento non ci resta che attendere, da una anno dall’approvazione del D.L. n. 4 del 4 gennaio 2019, il Consiglio di Stato dovrebbe pronunciarsi sull’anticipo TFS. Ad annunciare la pronuncia a metà di gennaio 2020 è stata la ministra della Pubblica Amministrazione Fabiana Danone.

Anticipo TFS con elenco banche

Un lettore ci scrive: Vorrei avere ultime notizie circa anticipo TFS per pensionati quota cento con annesso elenco banche aderenti. Ringraziando anticipatamente, porgo distinti saluti

Risposta. Come sopra specificato l’anticipo del trattamento di fine servizio non è operativo e quindi al momento non c’è nessun elenco banche, bisogna attendere la pronuncia a metà Gennaio 2020 del Consiglio di Stato.

