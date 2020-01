Anticipo TFS e pensione Quota 100, lettera alla Ministra Fabiana Dadone, On. Lorenzo Guerini, Dott.ssa Luciana Lamorgese

Alla ministra della Funzione Pubblica Dott.ssa Fabiana Danone, al Ministro della Difesa On. Lorenzo Guerini, alla Ministra dell’Interno Dott.ssa Luciana Lamorgese

Egregia Signora Ministra della Funzione Pubblica Dott.ssa Fabiana Dadone

Buonasera, sono sempre il pensionato “Quotacentista” a cui Lei ha risposto nello scorso mese di Dicembre relativamente all’anticipazione del TFS per i pubblici dipendenti.

Ho appreso nei giorni scorsi, e, devo dire, senza alcuna meraviglia, i contenuti del parere emesso dal Consiglio di Stato sul DPCM per l’anticipazione del TFS. Un disastro. Non risulta ben definita la platea dei beneficiari, risulta contraddittorio, non recepisce il parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, manca la “bollinatura” della Ragioneria Generale dello Stato e l’ATN, per cui si sospende il parere in attesa degli adempimenti indicati. Allora, Egregia Ministra, siamo in mano a degli incompetenti! I Dirigenti Ministeriali non sono in grado di redigere un decreto in maniera corretta ed inattaccabile! E per la seconda volta. Vede, Egregia Ministra, appartengo, per generazione, alla scuola di pensiero:”A pensar male si fa peccato, ma ci si indovina quasi sempre!”. Più verosimilmente ritengo che si voglia attuare quello che in gergo calcistico viene definita “melina”, ovvero prendere e perdere tempo perché il risultato sta bene ad una delle due squadre. In questo caso al Governo. Vuoi per motivazioni di appartenenza politica, vuoi per mancanza di fondi (parlo dei 75 milioni stanziati nel 2019 e forse non rifinanziati nel 2020), vuoi perché non conveniente per le banche. Ma queste, ovviamente, sono solo ipotesi personali.

Il vero motivo per cui le inoltro questa nota è un altro. Da una banale ricerca su internet rilevo:

COMUNICATO STAMPA BPM FIRMA LA CONVENZIONE CON IL CONSIGLIO DI STATO

BPM FIRMA LA CONVENZIONE CON IL CONSIGLIO DI STATO Milano, 14 giugno 2016 – In data 10/05/2016 Banca Popolare di Milano e Consiglio di Stato hanno siglato una convenzione per il personale avente diritto che consente di ottenere, alla cessazione del rapporto lavorativo, l’anticipazione del trattamento di fine rapporto……..

https://gruppo.bancobpm.it/media/storico-documenti-ante-fusione/CS_consiglio_di_stato.pdf

E, poi:

BPM:Convenzione con Associazione Nazionale Magistrati

Di Enzo Lecci pubblicato il 12/12/2016 ore 13,27

La Banca Popolare di Milano, dopo la Corte dei Conti, il Consiglio di Stato, l’Avvocatura di Stato e il Ministero dell’Interno, ha siglato un’analoga convenzione per l’anticipazione del Trattamento di Fine Servizio con l’Associazione Nazionale Magistrati: alla cessazione del rapporto lavorativo, il personale che ne ha diritto potrà ottenere la liquidazione anticipata del TFS in un’unica soluzione, anziché in tre tranches come avviene attualmente.

L’anticipazione avviene tramite l’apertura di una speciale linea di credito in conto corrente, con cessione pro solvendo del credito derivante dal TFS maturato, a un tasso agevolato e senza spese. Si potrà così ottenere la disponibilità del TFS in anticipo rispetto ai tempi di liquidazione previsti dall’Ente previdenziale.

E, ancora:

Uilpolizia – 10 maggio 2019

Nel quadro delle iniziative che la Direzione Centrale assume a favore del personale, in data 9 maggio 2019, è stata sottoscritta una convenzione con l’Istituto Banco BPM, di Milano , per l’anticipazione del ” T.F.S.” alla cessazione del rapporto lavorativo, per il personale della Polizia di Stato, nonché per il personale dell’ Amministrazione Civile dell’Interno in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, valida fino al 31 dicembre 2019, automaticamente rinnovata per i successivi 12 mesi.

L’accordo prevede l’anticipazione del “T.F.S.” (trattamento di fine servizio) per importi a partire da euro 50.001,00 (cinquantamilaeuno/00 euro), al tasso fisso dell’ 1%.

E poi, ancora:

Economia – News . Mercoledì 10 Luglio 2019

Banco Bpm e Aeronautica Militare hanno siglato un accordo per l’anticipo del Trattamento di Fine Servizio (Tfs), la liquidazione dei dipendenti statali. Questa mattina, informa un comunicato, l’amministratore delegato di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, e il capo di Stato maggiore dell’Aeronautica Militare, generale di squadra aerea Alberto Rosso, hanno firmato la convenzione presso lo Stato maggiore dell’Aeronautica a Roma.

Attraverso la struttura dedicata, presso la filiale di Roma Montecitorio di Banco Bpm, il personale dell’Aeronautica Militare potrà ottenere l’anticipazione immediata in unica soluzione del Tfs a cui ha diritto, a un tasso fisso dell’1%, senza aspettare i termini di tempo oggi previsti dall’Inps (in genere un paio d’anni ma per chi esce con quota 100 anche di più) e nel rispetto delle disposizioni della Banca d’Italia sul Credito ai consumatori.

E poi ancora, copia e incolla:

Economia – News . Martedì 17 Dicembre 2019

Banco Bpm e il ministero della Difesa hanno siglato un accordo per l’anticipo del Trattamento di Fine Servizio (Tfs) al personale civile del Ministero della Difesa. L’amministratore delegato di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, e il segretario generale della Difesa, generale di Corpo d’armata Nicolò Falsaperna, hanno firmato nei giorni scorsi la convenzione presso Palazzo Guidoni, sede del Segretariato generale della Difesa e direzione nazionale Armamenti a Roma.

Attraverso la struttura dedicata, presso la filiale di Roma Montecitorio di Banco Bpm, il personale del ministero della Difesa potrà ottenere l’anticipazione immediata in unica soluzione del Tfs a cui ha diritto a un tasso fisso dell’1%, senza aspettare i termini di tempo oggi previsti dall’Inps (in genere un paio d’anni ma per chi esce con quota 100 anche di più) e nel rispetto delle disposizioni della Banca d’Italia sul Credito ai consumatori.

L’accordo con il ministero della Difesa completa l’offerta per l’intero comparto delle Forze Armate, dopo aver sottoscritto il medesimo accordo con l’Esercito Italiano, la Marina Militare, l’Arma dei Carabinieri e l’Aeronautica Militare.

Banco Bpm aveva già siglato accordi per l’anticipo del Tfs con la Corte dei Conti, con l’Associazione Nazionale Magistrati, con il Consiglio di Stato, con il Ministero dell’Interno, l’Avvocatura dello Stato, il Cosmed e la Guardia di Finanza.

E, infine:

Ministero dell’Interno – circolare OM 4904/2935 del 14/11/2019 –

Oggetto: Accordo BPM: anticipo TFS – Dirigenti della carriera Prefettizia, Dirigenti contrattualizzati e Personale contrattualizzato dell’Amministrazione Civile dell’Interno.

Si rende noto che in data 31 ottobre 2019 è stato concluso un accordo tra il Banco BPM e il Dipartimento per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie, valido fino al 31.12.2019, automaticamente prorogato per i successivi 12 mesi, salvo disdetta di una delle parti, inerente l’anticipo del TFS ai Dirigenti della Carriera Prefettizia, Dirigenti contrattualizzati e Personale contrattualizzato dell’Amministrazione Civile dell’Interno tramite affidamento in conto corrente , richiedibile ed erogabile unicamente presso la filiale di Banco BPM n. 02323, Piazza Montecitorio n. 115 – Roma, con tasso fisso 1,00%, e previa accettazione della cessione del credito derivante dal TFS da parte dell’INPS.

In conformità alle disposizioni Banca d’Italia sul “Credito ai Consumatori” ed in considerazione della specifica forma di affidamento la presente operatività si applica alle anticipazioni per importi a partire da 50.001 € e sarà attivabile, ferma la valutazione del merito creditizio da parte del Banco BPM, nel caso in cui l’interessato abbia diritto ad un TFS di almeno 50.001 €.

Il Banco BPM esaminerà le richieste, corredate dall’intera documentazione prevista dall’accordo, ed esprimerà il proprio parere, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse.

Che ne pensa? Le dico quello che penso io. Credo che, come sempre si verifica , chi è più vicino al centro di potere gode di privilegi sconosciuti nelle zone periferiche. Credo che i “Papaveri di Stato” da tempo siano stati cautelati dalla legge Fornero e, forse, non l’hanno mai conosciuta. Credo che il Banco BPM non sia votato alla beneficienza di Stato e, conseguentemente, la differenza tra il tasso operato ai privilegiati (1%) ed il tasso di mercato per la cessione di credito del TFS alle banche (5/6%) sia a carico della collettività. Credo che, per la stipula delle suindicate convenzioni, non siano stati necessari i pareri di Consiglio di Stato, Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Ragioneria Generale dello Stato, Inps, ATN e chi più ne ha, più ne metta.

Quindi mentre io e Lei ci affaccendavamo in scambi epistolari natalizi, i suoi colleghi della Difesa e dell’Interno stipulavano convenzioni a gogo’ a favore dei loro dipendenti, ma con un paletto: Che l’importo del TFS sia di almeno 50.001 €. Sai quanti Prefetti e Dirigenti statali hanno un TFS minore di tale importo! Credo che questa volta Le riuscirà veramente difficile potere rispondere…….Capisco le sue difficoltà.

Ai Signori Ministra dell’Interno Dott.ssa Luciana Lamorgese e Ministro della Difesa On. Lorenzo Guerini, cui ho inoltrato la presente, chiedo se l’avere stipulato convenzioni di anticipazione del TFS a favore solo dei dipendenti pubblici dei rispettivi Dicasteri, creando di fatto una palese disparità di trattamento, non provochi loro un senso di disagio e di imbarazzo nei confronti di tutti gli altri dipendenti pubblici che non godono di tale privilegio e che, magari, hanno bisogno di riappropriarsi del loro TFS per potersi curare adeguatamente, o per onorare prestiti contratti per aiutare i loro figli nel mondo del lavoro. Difficilmente avrò risposta.

Per concludere, Egregia Ministra, il vostro Governo doveva essere il “Governo del Cambiamento”. Se il “Cambiamento” è questo “Ridateci Craxi, Andreotti e la Prima Repubblica”.

Buona serata e buona salute a tutti.

Vincenzo Intravaia (ex docente di scuola secondaria superiore oggi in pensione)

