Anticipo TFS: finalmente pronti per la partenza, calcolo e interessi

I dipendenti pubblici potranno fare domanda di anticipo del TFS dal 2019, approvato lo schema del DPCM che regola l’erogazione. Il Trattamento di fine servizio o di fine rapporto sarà erogato sottoforma di prestito dagli enti bancari con un tetto massimo di 45 mila euro. Un lettore ci chiede: Ho trovato il suo numero in un articolo. Io sono andata in pensione il 1° settembre 2019. Dipendente pubblica, insegnante. Vorrei sapere se per avere l’anticipo sul Tfr devo pagare gli interessi. Grazie

Interessi su anticipo TFS: come saranno calcolati?

La risposta è affermativa, l’anticipo del TFS non è a costo zero, prevede un tasso d’interesse annuo a carico del soggetto finanziario comprensivo di eventuali oneri. Il finanziamento sarà esente da imposta di bollo e dall’imposta di registro e da qualsiasi imposta di registro, diritto o tributo. Il beneficiario dovrà pagare gli interessi agevolati alla banca, che sono fissati mensilmente dall’ultimo Rendistato pubblicato dalla Banca Italia, gravato dallo 0,30 per cento. Per approfondimenti rimandiamo alla nostra guida: Anticipo TFS: beneficiari, finanziamento, calcolo, interessi e aliquota Irpef

Si può fare domanda?

Manca ancora poco, è terminato ieri il censimento che riguarda gli enti che devono erogare la buonuscita. Tale censimento ha lo scopo di individuare i soggetti diversi dell’INPS erogatori delle indennità di anticipo e del TFS o TFR nei confronti dei dipendenti pubblici. Abbiamo racchiuso qui le ultime novità: Quota 100, parte il censimento degli enti pubblici erogatori dei TFR o TFS

Il passo dal censimento alla prossima emanazione della circolare con le istruzioni per fare domanda con l’elenco delle banche aderenti è vicino. Si spera che per fine mese sia possibile accedere alla misura.

