Anticipo TFS senza decreto: cosa succede se viene approvato quello del DL 4/2019?

Sono moltissimi i lettori che ci scrivono per avere notizie dell’anticipo TFS per i pensionati quota 100, molti sono impazienti di veder sbloccata la norma contenuta nel DL 4/2019 che permette di chiedere l’anticipo con tassi agevolati grazie all’accordo tra MEF, ABI e INPS. Altri, invece, vorrebbero solo avere l’anticipo spettante, decreto o non decreto, anche richiesto in autonomia presso qualsiasi istituto di credito erogante.

Anticipo TFS dipendenti pubblici

Soprattutto per i pensionati con la quota 100 l’anticipo è necessario in quanto in alcuni casi l’attesa per l’erogazione del TFS è anche di 7 anni: è necessario, infatti, per prima cosa raggiungere i 67 anni di età (alla quota 100 si può accedere dai 62 anni e, di conseguenza, in alcuni casi, l’attesa per i 67 anni è di 5 anni), poi inizia a decorrere l’attesa di 12 mesi per la liquidazione della prima rata del TFS.

I tempi, come si nota, quindi, sono quasi quadruplicati rispetto a chi accede alla pensione con l’anticipata ordinaria (attesa di 24 mesi più 90 giorni necessari all’INPS per la liquidazione della pratica).

Quello che molti si chiedono, però, è che cosa succede se si ottiene l’anticipo del TFS in autonomia e poi, magari si sblocca il decreto per l’anticipo quota 100? La risposta ce la fornisce un nostro lettore con una preziosa mail informativa che ci ha inviato.

Buongiorno. Ho gia scritto al vostro giornale on line – Mi sono pensionato il 01/11 u.s. con quota 100 .

In questa mia e-mail voglio fornire ancune informazioni per me utili agli altri pensionati con quota 100 e non.-

Ho fatto richiesta della quantificazione del TFS on line secondo le procedure suggerite dal portale INPS in data 01/11/2019 –

Il 05/12/2019 ho ricevuto la certificazione ed ho provveduto, a mie spese, a stipulare un contratto con la banca che mi anticipa

una parte del TFS – La procedura e’ ancora in corso perché aspetto il benestare dell’INPS per avere il bonifico –

I tassi applicati sono del 5% per ogni anno di attesa rispetto all’erogazione della 1^ trance da parte dell’INPS –

Tuttavia leggendo il contratto, si puo’ estingere, ovviamente in toto, nel caso in cui si sbloccasse l’anticipo dei 45.000 € in convenzione dell’1% –

Per fare l’istanza di quantificazione occorre avere il codice PIN dispositivo che rilascia l’INPS e presentarla tramite il portale sempre dell’INPS –

L’Istituto avra’ tempo max di novanta giorni lavorativi da quando si invia l’istanza , lo stesso dovra’ rilasciare il certificato entro tale tempistica-

Il certificato sara’ disponibile on line in PDF e potra’ essere utilizzato per un tempo max di 15 giorni, dopo di che’ decade .-

Ottenuto il certificato si potra sottoscrivere un contratto con un istituto bancario.

S. M.

