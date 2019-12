Anticipo TFS: si attende il via libera del Consiglio dello Stato, continuano le proteste

Ho letto, nella vostre notizie, che stasera un’importante TV parlerà del problema (quale TV?) e per questo vi ringrazio.

Vi chiedo, però, di provare con tutte le reti televisive e radiofoniche e a anche di provare ad intervistare i politici che avevano promesso questa opportunità e che ritengo ci debbano una risposta.

Grazie per il vostro interessamento alla questione e di dare voce alla nostra legittimità richiesta.

Cosa devo aspettarmi dal carrozone Inps?

Sono in insegnante che, con 40 anni e 5 mesi di servizio e con 64 anni di eta’ sono in pensione dal 1 settembre 2019.

Tutti gli esperti ai quali mi sono rivolta, patronati, sindacati ecc ecc. mi dicono che l’Inps ha l’obbligo di rilasciare la certificazione per la liquidazione in regime ordinario.

Ho fatto tale richiesta oltre 1 mese fa….

Io regolarmente sarei dovuta andare in pensione il 1 settembre del 2020.

Quindi la data della mia pensione senza la quota 100 e’ palese…..Cosa è, che potrebbe ostacolare tale calcolo??

Io non voglio rientrare nel regime straordinario previsto dalla legge quota 100, ma a regime ordinario.

La mia banca, banca di C., non ha nessun problema a erogarmi l’anticipo a tassi ovviamente di mercato.

Che cosa mi devo aspettare dal carrozzone Inps?

Grata per l’attenzione ed in attesa di Vs news, cordiali saluti.

Esprimo il mio sdegno per l’ingiustizia che stiamo subendo