Anticipo TFS, speciale Concorso e lavoro, mutui, Interessi di mora, Bonus bici e bollette, 730, RC auto, Imu, Compensazioni F24, Morso del cane, Visite fiscali

La rassegna di oggi, 10 dicembre 2019 riguarda delle notizie molto interessanti sul lavoro con diversi concorsi, Mutui con il cambiamento del tasso Euribor dal 2020, Interessi di mora, i diversi bonus presentati alla legge di Bilancio, Modello 730 le nuove scadenze, i 12 siti truffa per RC auto, Imu nuove regole sulla prima casa, Anticipo TFS la voce dei nostri lettori, Stretta sulle compensazioni con F24, morso da un cane si può richiedere i danni. Leggi tutte le notizie di oggi

Speciale Concorso e lavoro

Concorso Forze armate

La Guardia di finanza ha pubblicato un concorso per il reclutamento di 33 allievi finanzieri per il Soccorso alpino. La scadenza è il 23 dicembre 2019. Per maggiori informazioni leggi: Concorso Forze armate: bando per 33 allievi Guardia di finanza

Concorso ATA

Il Miur ha pubblicato un concorso a tempo indeterminato riservato ai lavoratori delle ditte esterne che svolgono mansioni di collaboratore scolastico per personale ATA. La scadenza è il 31 dicembre 2019. Per saperne di più leggi: Concorso ATA: 11mila addetti pulizie, ecco il bando

Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha pubblicato un concorso per inserire degli atleti nei gruppi sportivi «Polizia di Stato – Fiamme Oro». La scadenza è il 29 dicembre 2019. Per approfondimenti leggi: Polizia di Stato: concorso per 31 atleti Fiamme Oro, ecco il bando

Bonus notizie

Bonus bici

Il nuovo Governo continua a lavorare per introdurre incentivi che rendono il nostro paese sempre più green. Un emendamento presentato alla Legge di Bilancio 2020 propone un bonus bici per l’acquisto di una bicicletta nuova. Per approfondimenti leggi: Bonus bici: proposta in Legge di Bilancio 2020, ecco i requisiti

Bonus Bollette acqua luce e gas

Da gennaio 2020 cambiano le soglie dell’Isee per accedere al bonus bollette acqua, luce e gas. La platea di cittadini che possono accedere al bonus si amplia. Per saperne di più leggi: Bollette acqua luce e gas: chi ha diritto al bonus sociale, tutte le informazioni

Nuovo termine di invio del modello 730

Cambiano le scadenze per l’invio del modello 730 nella legge di conversione del decreto fiscale numero 124/2019, prorogando la scadenza al 30 settembre. Non vi sarà un unico termine di invio dei dati all’Agenzia delle Entrate, ma la scadenza dipenderà dal giorno di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente. Per approfondimenti leggi: Nuovo termine di invio del modello 730: ecco le nuove date da rispettare

I 12 siti truffa per l’RC Auto

Resi noti 12 siti che falsificano le RC auto. L’automobilista paga per assicurare la propria autovettura ma questa non viene coperta da nessuna polizza assicurativa. L’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni segnala, infatti, 12 siti truffa che hanno venduto false RC auto ai propri clienti. Per capire come difendersi leggi: I 12 siti truffa per l’RC Auto: paghi e il veicolo non è assicurato, elenco

IMU 2020

Con i nuovi emendamenti presentati alla legge di Bilancio 2020 prevedono che ogni nucleo familiare potrà indicare solo un’abitazione principale, in modo di dare una stretta alle false prime case su cui non si paga l’IMU. Per saperne di più leggi: IMU 2020: un’unica abitazione per nucleo familiare, ecco le novità

Anticipo TFS

Le proteste sull’anticipo TFS sono sempre più forti e l’assenza di informazioni è devastante. La nostra redazione si fa e si è fatta portavoce di questa ingiustizia pubblicando giornalmente tutte le proteste dei lettori, che sono davvero tante. Noi crediamo che continuando a dare voce ai cittadini che lottano per i loro diritti, qualcosa prima o poi si smuoverà. Qui potrai leggere alcune lettere di protesta dei nostri lettori: Anticipo TFS: ciò che offende è l’assenza dello Stato, la voce degli aventi diritto

Stretta sulle compensazioni con F24

Compensazioni dopo la dichiarazione dei redditi, il Decreto-legge numero 124/2019, approvato dalla Camera in sede di conversione in legge, ha confermato la “stretta” sulle compensazioni e la modifica della sanzione in presenza di compensazioni non eseguibili. Per approfondimenti leggi: Stretta sulle compensazioni con F24, aumento della sanzione, le novità

Morso da un cane

Spesso non si sa quali sono i propri diritti quando si viene morsi da un cane. Si può richiedere un risarcimento dei danni subiti? Si può denunciare il padrone del cane? Cosa fare e come muoversi se il proprietario non risponde alle nostre richieste bonarie? Le risposte a tutte queste domande le ritrovate nel seguente articolo: Morso da un cane: spetta il risarcimento dei danni subiti?

Visita fiscale e fasce di reperibilità

Le visite fiscali dei dipendenti pubblici prevede una fascia di reperibilità ai seguenti orari dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18; sono compresi nella reperibilità anche i giorni festivi e non lavorativi. Ci sono alcune eccezioni che prevedono l’esonero delle fasce di reperibilità. Per saperne di più leggi: Visita fiscale e fasce di reperibilità per i dipendenti pubblici, bisogna considerare le tabelle

Cambia il tasso Euribor

Dal 1° gennaio 2020 cambia il tasso Euribor, su cui si basa il tasso variabile dei mutui. Cambia la metodologia del calcolo dal tasso Euribor, ma quali saranno le conseguenze sui mutuatari? Per scoprirlo leggi: Mutuo 2020: cambia il tasso Euribor, le conseguenze per i mutuatari

Interessi di mora

Gli interessi di mora si applicano su rate di debiti non pagate da parte dei debitori. Questi sono da considerare una multa per il debitore e un risarcimento per il creditore. Per scoprire quando si applica e come si calcolano gli interessi di mora, leggi pure: Interessi di mora: cosa sono, applicazione e calcolo

