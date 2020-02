In riferimento all’anticipo TFS – TFR per i dipendenti pubblici, un lettore ci chiede dove può reperire la lista degli enti erogatori con il censimento avvenuto ai primi di ottobre. Lo scopo del censimento era di individuare i soggetti (diversi dall’Inps) che erogheranno la liquidazione del TFS (buonuscita anticipata) per un valore massimo di 45.000 euro, per tutti i pensionati usciti con quota 100 o legge Fornero. Dal censimento ad oggi nessun elenco banche è stato reso pubblico. Analizziamo gli ultimi sviluppi rispondendo al nostro lettore

Anticipo TFS – TFR ed enti erogatori

Buongiorno, gentilmente volevo chiedervi se avete notizie del censimento degli enti erogatori del Tfs ; nel senso che terminato nei primi di ottobre, la Funzione Pubblica avrebbe dovuto pubblicare sul proprio sito la lista di tutti gli Enti pubblici che erogano direttamente (quindi non INPS) il Tfs ai loro dipendenti. Grazie

Il censimento chiuso i primi giorni di ottobre 2019 per individuare gli enti erogatori si è fermato. Nel senso che dopo quella data non si è più proceduto alla pubblicazione dell’elenco banche da parte dell’Inps.

Il ministro della Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone è intervenuto in una trasmissione radio RAI 1 e ha affermato che sullo sblocco dell’anticipo TFS “ci sono in corso delle interlocuzioni con i vari ministri per un accordo quadro da definire il tasso di interesse, è stato evidenziato il problema e siglato come priorità. Per il momento il decreto attuativo presentato è stato opposto e abbiamo inviato un chiarimento in tempi celeri, a breve si dovrebbe risolvere, rimane da stabilire l’accordo con le banche e il tasso di interesse agevolato. Gli interessi agevolati si potranno detrarre nella dichiarazione. Il fascicolo è costantemente sulla mia scrivania”.

Bisogna attendere che la situazione si sblocchi.

Trovi qui l’intervento in Radio: TFS per chi è uscito con Quota 100, intervento ministra Dadone e Battaglia di Confsal-Unsa su Rai Radio 1

