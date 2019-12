Anticipo TFS TFR pensionati quota 100: i chiarimenti dell’INPS

Il messaggio INPS 4353 dello scorso 25 novembre dell’INPS ha, di fatto, reso noto l’avvio delle nuove procedure per l’individuazione dei termini di pagamento del TFR e TFS dei dipendenti del pubblico impiego che hanno aderito al pensionamento con la quota 100.

TFS quota 100

Il DL 4/2019 all’articolo 23 prevede che il pagamento del TFS dei dipendenti pubblici che accedono a quota 100 non decorre dalla data della cessazione dal servizio ma dalla data in cui il soggetto avrebbe maturato la pensione con i requisiti richiesti dalla Legge Fornero (in base alla rateizzazione vigente). Accedendo alla pensione con 62 anni, quindi, l’attesa quindi diventa di 6 anni (5 anni per raggiungere i 67 anni più 12 mesi per la liquidazione del TFS dal raggiungimento dei 67 anni). Se la prima rata, poi, dovesse sfortunatamente essere superiore ai 50mila euro si dovrà attendere, ancora, 12 mesi per ricevere la seconda.

Detassazione TFS

Per lenire l’attesa dei pubbici dipendenti è prevista una detassazione sulle aliquote da pagare sul TFS. Lo sconto è pari:

all’1,5 se si devono attendere almeno 12 mesi dalla cessazione del servizio

al 3% se si devono attendere almeno 24 mesi dalla fine del rapporto di lavoro

al 4,5% se si devono attendere almeno 36 mesi dalla cessazione del lavoro

al 6% se si devono attendere almeno 48 mesi dalla fine del rapporto di lavoro

al 7,5% se si devono attendere almeno 60 mesi (5 anni)dalla fine del lavoro.

Tale detassazione, però si applica soltanto agli importi pari o inferiori a 50mila euro.

Procedura anticipo TFS

Per quel che riguarda l’anticipo TFS previsto dal decreto 4/2019 l’INPS ha preparato fin da subito la procedura per la domanda ma in assenza di un regolamento attuativo e dell’accordo tra ABI e MEF con realtivo elenco degli istituto aderenti, la procedura non può essere attivata.

L’INPS, quindi, raccomanda agli utenti, visto il gran numero di domande, di presentare domanda di certificazione del cessione ordinario DPR 180/1950 solo in caso siano veramente intenzionati a richiesta di finanziamento.

