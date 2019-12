Anticipo TFS un diritto: un nostro lettore nella trasmissione “Fuori dal coro”, la delusione

Il TFS dei dipendenti pubblici è un problema che sembra non importare a nessuno. La problematica è stata discussa anche nelle aule di Tribunale, ma senza arrivare a niente. Si era aperto uno spiraglio con l’anticipo TFS previsto nel Decreto-legge n. 4/2019 che prevedeva il pensionamento anticipato con Quota 100 e la possibilità di riscuotere fino ad un tetto di 45.000 euro il TFS, stipulando un finanziamento agevolato con accordo ABI, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Inps.

TFS, un nostro lettore in trasmissione “Fuori dal Coro”

Dopo i tanti articoli di protesta dei pensionati che vogliono far valere il loro diritto e non percepire il TFS anni, un giornalista ci ha contattato ed ha portato nella trasmissione “Fuori dal Coro” di Mario Giordano un nostro lettore. La situazione del nostro lettore è la seguente:

D. R., 65 anni, ex insegnante di italiano di scuola superiore di San Fele (potenza) per 40 anni, ha maturato contributi per 43 anni.

Pensionatosi il 1° settembre 2018, con 2 anni di anticipo.

Ammontare TFS non percepito: 88.400 euro.

Ha richiesto certificazione Inps secondo cui:

– 1° tranche: settembre 2020 € 44.000

– 2° tranche: 2021 € 41.000

– 3° tranche: 2022 restante TFS

Quindi, percepirà il suo trattamento di fine rapporto a fine del 2022, dopo quattro anni.

TFS e assegno di reinserimento: il confronto

Ebbene, sono contenta che qualcosa si sia smosso, anche se non è stata data attenzione al problema effettivo dei dipendenti pubblici, riservando un minimo spazio al nostro lettore. La delusione è stata tanta, in quanto si sperava che il contatto televisio era finalizzato all’anticipo TFS, in realtà così non è stato.

La trasmissione ha messo in evidenza le disparità di trattamento tra politici e comuni cittadini lavoratori. Con un divario assurdo.

Si parla tanto di taglio di pensioni, aumento dell’età pensionabile, eppure i nostri parlamentari possono accedere alla pensione a 41 anni. I vitalizzi continuano ad esserci e a pagarne le spese siamo noi cittadini comuni.

Si parla di un diritto acquisito e non può essere negato, perché un lavoratore dopo una vita di carriera, va in pensione e non può ricevere il trattamento di fine servizio? Perché i fondi non ci sono e poi i parlamentari incassano subito un assegno di reinserimento elevatissimo senza fare nulla.

Continuerò insieme ai nostri lettore a portare avanti questa battaglia, pubblicherò la vostra voce, perché l’anticipo TFS è legge ed è assurdo che ad oggi 11 dicembre questa misura non è ancora attuativa, forse si spera che vada nel dimenticatoio perché nessuno ne parla? Noi ne parliamo e ne parleremo fino a quando la questione non sarà risolta.

Ringrazio il nostro lettore personalmente che si è fatto portavoce dei lavoratori che combattono per i loro diritti.

Abbiamo ripreso la trasmissione dove si parla del TFS dei dipendenti pubblici.

Video: Trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici

