Antitrust: avviate le indagini sulla vendita di mascherine e igienizzanti online

L’Antitrust ha inviato un’indagine riguardante la vendita di mascherine e igienizzanti relativa alla vendita online, le indagini sono scattate in quanto pervenute molte segnalazioni dei consumatori su un paio di situazioni strane.

Antitrust: indagini sulla vendita online di mascherine e igienizzanti

L’Antitrust è stato chiamato in causa dai consumatori per due situazioni strane che riguardano la vendita online di prodotti igienizzanti e mascherine. Il primo problema è quello dell’ingiustificato e sostanziale aumento dei prodotti che si stanno avendo in questi giorni, e poi alla presenza di pubblicità presenti in piattaforma di vendita e di siti online false, che garantiscono la certezza dell’efficacia di mascherine e prodotti igienizzanti come contrasto al Coronavirus.

L’Antitrust dopo queste lamentele dei consumatori, si è vista costretto a chiedere informazioni dettagliate a tutti i siti web sulle modalità e di come vengono commercializzati le mascherine monouso e igienizzanti per le mani.

L’Antitrust ha dato 3 giorni di tempo a tutti i siti presi in esame per giustificare, ed eventualmente togliere, tutte le pubblicità riguardanti questi prodotti che possono ingannare il consumatore e fargli acquistare prodotti ai consumatori non consoni al COVID 19. La stessa cosa dovranno fare per giustificare gli spropositati aumenti che ci sono in questi giorni.

L’Antitrust in questo caso può intervenire in quanto è una pratica commerciale sleale e coinvolge le Autorità nel difendere il diritto dei cittadini. Può intervenire in via cautelare imponendo anche delle sanzioni che possono arrivare addirittura fino alla somma di 5 milioni di euro.

Per questo motivo si invita il consumatore di segnalare subito casi simili. Le protezioni come mascherine e igienizzanti per il COVID 19 devono avere determinate caratteristiche, sennò il loro utilizzo è inutile. La stessa cosa è per i prezzi che vengono chiesti, devono essere quelli adottati normalmente quando non c’era il Coronavirus, non si può approfittare del momento delicato e della fragilità delle persone.

