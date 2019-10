Ape sociale a prescindere dall’età? Vediamo i requisiti

L’Ape sociale, prorogata anche per tutto il 2020, consente ai lavoratori invalidi, ai lavoratori disoccupati, a coloro che assistono familiari con handicap grave in base alla legge 104 articolo 3, comma 3, usuranti e gravosi, di andare in pensione con 30 o 36 anni di contributi con un certo anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia. Ma bisogna rispettare i requisiti richiesti dalla misura.

Ape sociale e requisiti anche per il 2020

Una nostra lettrice ci scrive:

Buonasera a prescindere dall’età se una ha 30 o 36 anni di contributi e negli anni precedente ha assistito un genitore con 104 può fare pensionamento con ape sociale?Perché ho 56 l’anno prossimo 57 e vorrei andare in pensione

L’Ape sociale, come abbiamo già accennato, è una misura che con la prossima legge di Bilancio dovrebbe essere prorogata per tutto il 2020 e permette il pensionamento di determinate categorie di lavoratori (elencate sopra) che sono in possesso di determinati requisiti.

L’Ape sociale, proprio perchè accompagna al pensionamento categorie da tutelare, non ha un costo per il richiedente, essendo a carico dello Stato.

Purtroppo, però, oltre a richiedere 30 anni di contributi per disoccupati, invalidi e caregiver, e 36 anni di contributi per usuranti e gravosi, la misura richiede per tutti un età minima di almeno 63 ani.

Nel suo caso, quindi, avendo soltanto 56 anni (57 anni l’anno prossimo) on è possibile accedere al pensionamento con questa misura. In effetti, però, non ci sono neanche altre misure che le permettono il pensionamento entro il prossimo anno. Il pensionamento più vicino nel suo caso è al raggiungimento dei 42 anni e 10 mesi di contributi se è uomo e dei 41 anni e 10 mesi di contributi se è donna, con la pensione anticipata ordinaria.

