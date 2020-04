App per tracciare i contagi da Covid-19 in Italia, utilizzo volontario, al sicuro la privacy

L’ordinanza è stata siglata il 16 aprile scorso, ed ecco l’app per tracciare gli eventuali contagi da Covid-19 su tutto il territorio nazionale, la privacy è garantita e l’utilizzo rimane volontario, stiamo parlando di un software di contact tracing che serve a monitorare i contagi.

L’app si chiamerà Immuni e servirà a rilevare i contagi da Covid-19 su tutto il territorio nazionale

L‘applicazione sarà chiamata Immuni ed è sviluppata in collaborazione con il Centro Diagnostico Santagostino e Jakala e consentirà di individuare i portatori potenziali del virus prima che presentino i sintomi, cercando in questo modo di evitare la trasmissione tra soggetti evitando di scatenare il contagio a catene.

Anche per questo si sta cercando di sfruttare al massimo la tecnologia per cercare di velocizzare il sistema per trovare i contagi, mettendo da parte il metodo tradizionale spesso non troppo efficace e a volte dispendioso.

L’app sarà scaricabile sia dagli smartphone Android e iOS, non verrà imposta in modo obbligatorio, ma sarà consigliata e si potrà decidere su base volontaria.

La privacy è assicurata, non verrà usata la geolocalizzazione, i contatti e il tracciamento saranno eseguiti solo tramite bluetooth. Se l’utilizzatore verrà trovato positivo al test, dovrà dare il consenso per ricostruire gli eventuali contatti. Questo sistema di rintracciare il soggetto è valido solo se entrambi hanno installato l’app, intanto le informazioni verranno conservate sul dispositivo.

Il software molto sofisticato e moderno, riconoscerà e memorizzerà i dispositivi che lo smartphone dell’ipotetico paziente è entrato in contatto, così da avere la possibilità di segnalare tutti i possibili rischi.

La privacy è garantita, la registrazione tra due dispositivi è anonima e solo se autorizzati si passa a conoscere i nominativi per l’eventuale diagnosi del contagio.

Per tutti quelli che vogliono fare parte del progetto, devono scaricare l’app e iniziare ad utilizzarla, verrà creato un registro che rivelerà:

tramite bluetooth i dispositivi con cui si entra in contatto durata del contatto distanza effettiva del contatto

Se il soggetto che ha l’app risulta positivo al tampone, non deve fare altro che mandare un messaggio su alert informando così gli altri utenti, che in qualche modo sono entrati in contatto con lui, che c’è un pericolo di contagio e seguire i protocolli che il caso prevede prima di sviluppare gli eventuali sintomi.

