Apparizione Medjugorje del 12 agosto: eccole parole per l’umanità

Il veggente Ivan il 12 agosto, alle ore 22:00, come ogni giorno ha avuto un incontro con la Madonna alla Croce blu. Il veggente racconta i punti salienti di questo incontro durante il quale la Madonna era felice e gioiosa.

Dopo aver pregato a lungo su tutta l’umanita le parole che avrebbe detto sono:

“Cari figli, in questo tempo di grazia desidero in modo particolare invitarvi alla preghiera, alla perseveranza nella preghiera. Ho detto così tante volte che mio Figlio mi ha permesso di rimanere così a lungo insieme a voi perché desidero istruirvi ed educarvi, perché desidero guidarvi al Figlio, a mio Figlio! Perciò decidetevi per lui! Mettete Gesù al primo posto nelle vostre famiglie. Pregate dinanzi a lui per poter ricevere grazie. La Madre prega per tutti voi ed intercede presso suo Figlio”.

Ivan racconta che dopo le sue parole La Madonna ha benedetto tutti poi se n’è andata in preghiera, nel segno della luce e della croce, col saluto: “Andate in pace, cari figli miei!”.