Apparizioni di fantasmi sulle strade gallesi

I fantasmi perseguitano le autostrade del Galles centrale. Sono stati segnalati avvistamenti di apparizioni spettrali e nuove ricerche rivelano che molti automobilisti dicono di aver visto fantasmi lungo la strada. Secondo la ricerca, un gallese su 10, crede di aver visto un fantasma durante la guida. Ci sono stati alcuni episodi inquietanti registrati sulle strade che attraversano la campagna del Brecon e del Radnorshire. Il castello di Craig Y Nos, a Pen-y-Cae, è noto come il castello più infestato del Galles. Una volta la tenuta era di proprietà dell’acclamata cantante lirica Adelina Patti e della sua famiglia, oltre ad essere utilizzata come sanatorio per i bambini. Secondo i suoi attuali proprietari, è perseguitato da numerosi fantasmi.

Il castello si trova accanto alla A4067, che va da Brecon a Ystradgynlais, e con Powys che ha la più grande rete stradale del Galles, non sorprende che ci siano stati un certo numero di avvistamenti di fantasmi sulle strade della contea, specialmente durante la guida di notte. Oltre un terzo (34%) degli intervistati ha affermato di aver creduto nell’idea dei fantasmi, forse a causa della nostra credenza culturale nell’esistenza di fantasmi e visioni spirituali. Uno strano avvistamento stradale fu segnalato sulla A470, vicino a Llyswen, in direzione nord verso Builth Wells il 12 gennaio 2008.

Un guidatore e un passeggero notarono quello che pensavano fosse un signore più anziano in piedi sul ciglio della strada. Era alto circa un metro e ottanta e indossava un lungo cappotto grigio. Tuttavia, la testa era di forma ovale, non possedeva lineamenti e emanava un debole bagliore. Immediatamente dopo aver superato l’entità, l’autista si sentì caldo e tremante, e questo durò per circa un minuto. Nel giugno dello stesso anno, una figura che indossava un mantello con un cappuccio fu individuata da un autista e dal suo passeggero mentre guidava sul ponte vicino alla chiesa di St Cewydd a Disserth, vicino a Llandrindod Wells.

Una vecchia storia di fantasmi gallesi racconta un’esperienza soprannaturale. Mentre camminava lungo la strada lungo il canale tra Llangynidr e Crickhowell, il Rev. Elwyn Thomas vide “un vecchio sulla cui faccia la pelle color piombo era tesa, le labbra sottili e la bocca semiaperta senza denti. Anche la figura era vestita in modo bizzarro – in realtà quasi non vestita.”

Questo spirito inseguì il reverendo su Llangynidr, dove il signor Thomas crollò per i nervi e l’esaurimento. James O’Malley, di Select Car Leasing che ha condotto il sondaggio, ha dichiarato: “La Gran Bretagna ha un ricco patrimonio quando si tratta di cose che vanno a sbattere nel paranormale e per un motivo siamo considerati un’isola infestata”. Ma non sono solo i castelli antichi e scricchiolanti ad ospitare gli spettri, infatti secondo questo studio tanti avvistamenti avvengono in strada.

