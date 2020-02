Apple AirPods: tra problemi in Cina e nuovi lanci

La Apple mentre è ancora in attesa di chiarire il suo destino in Cina, a causa del Coronavirus, lancia gli Apple AirPods Pro Lite, dei comodi auricolari wireless.

Appe AirPods: caratteristiche delle cuffie wireless

Le AirPods Pro Lite della Apple sono proposte in tre versioni, a cui si aggiunge questa nuova versione Lite. Le tre precedenti, ovvero AirPods, AirPods Pro e AirPods con ricarica in custodia, sono i modelli precedenti. Le principali caratteristiche del nuovo modello Lite delle AirPods dovrebbero essere un nuovo paio di cuffie wireless di fascia top con cancellazione del rumore, un dispositivo audio che non sarà a marchio Beats, ma probabilmente della stessa Apple. Mentre le precedenti fasce variano dai 179 e i 279 Euro, è difficile dire dove si collocherà il nuovo modello di cuffie Apple. Molto probabilmente nel mezzo, a ridosso dei 200 e poco più Euro.

Apple in Cina: il Coronavirus prosegue lo standby

Mentre vengono lanciate le nuove cuffie wireless, intanto la Apple pensa di spostarsi a Taiwan, nel mentre il Coronavirus continua a fare paura al paese mandarino. La casa di Cupertino sta ben pensando di spostare la sua produzione alla (non troppo) vicina Taiwan, per tornare a velocizzare le operazioni, che al momento sono nettamente rallentate nella catena di assemblaggio e nelle vendite del paese. Non resta che attendere nuovi sviluppi nella lotta tra Apple e Coronavirus.

