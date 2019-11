Apple cyber monday: nuovo evento in arrivo

In occasione del 2 dicembre, il cyber monday, ovvero l’evento per i risparmiatori tecnologici che cade in successione del black friday, la Apple ha rilasciato la notizia che avverrà un nuovo evento di presentazione.

Apple cyber monday: il 2 dicembre si presentano nuovi arrivi

Apple ha annunciato nelle ultime ore un nuovo evento in occasione del cyber monday. La data ufficiale è arrivata come un fulmine a ciel sereno con la mela che tornerà alla ribalta dopo aver presentato iPhone 11 e 11 Pro/Pro Max giusto pochissimo tempo fa. Il nuovo evento dovrebbe concentrarsi su app e giochi, visto anche il debutto di Apple Arcade negli scorsi mesi.

Cosa vedremo per il cyber monday Apple?

Come anticipato, la data ufficiale del nuovo evento Apple è fissata per il 2 dicembre 2019. La mela morsicata ci ha già abituato ormai a eventi estemporanei che svicolano dalla normale presentazione di nuovi dispositivi, tra iPhone e iPad, per concentrarsi su servizi e feature su cui da tempo il colosso di Cupertino si sta concentrando, come nel caso di Apple Tv. Nello specifico questa presentazione Apple durante il cyber monday sarà un evento dedicato alle applicazioni e in particolare ai giochi mobile, molti dei quali appartenenti al nuovo Arcade, con un keynote che si concentrerà sulle migliori applicazioni del 2019 viste su App Store, accanto ai propri sviluppatori.

Dunque nessuna presentazione ancora per iPhone SE 2, o altre novità lato hardware. Probabilmente ci sarà tempo per vedere ulteriori novità a marzo 2020, quando la mela morsicata potrebbe tornare a sorprendere i propri utenti con device e articoli inediti.

