Apple: in arrivo nuovi iMac e Mac Mini

Sembrerebbe che la Apple non si voglia fermare un secondo, con la possibilità che possa presentare prossimamente dei nuovi modelli di iMac e Mac Mini.

Apple: è tempo di nuovi Mac?

La Apple starebbe pensando a dei nuovi iMac e nuovi modelli di Mac Mini, secondo un’indiscrezione emersa su Twitter, dall’ account di uno dei principali leaker della casa di Cupertino. L’ultimo modello di iMac risale al marzo del 2019, con l’arrivo di processori Intel di nona generazione a 8 core. Per quanto riguarda i Mac Mini, invece l’ultimo upgrade risale all’autunno del 2018, con processori Intel di ottava generazione. L’analista Ming Chi Kuo avrebbe ipotizzato la possibile uscita di un nuovo iMac Pro entro la fine di questo 2020.

Ulteriori indiscrezioni sui possibili nuovi iMac e Mac Mini

Al momento non è emerso nessun dettaglio sulle possibili caratteristiche hardware dei nuovi device, anche se non sarebbe da escludere che si tratti semplicemente di un aggiornamento delle prestazioni, con l’introduzione delle ultime CPU rese disponibili da Intel. Sul versante dei prezzi, i nuovi device dovrebbero rimanere simili alle attuali generazioni, sulla data di uscita non vi sono ancora certezze. Al momento, infatti, non è dato sapere se Apple abbia intenzione di presentare questi modelli alla fine di marzo, in concomitanza con il lancio dei nuovi iPhone SE 2 e dei rinnovati iPad Pro. Bisognerà attendere ulteriori sbilanciamenti dei leaker o effettivi proclami dalla mela morsicata, per confermare le suggestioni.

