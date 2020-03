Apple limita gli acquisti

Apple ha ben deciso di porre limiti agli acquisti dei suoi dispositivi in diverse zone del mondo, una restrizione che colpirà i suoi Apple Store online.

Apple Store: acquisti limitati in mezzo mondo

Apple ha deciso di limitare gli acquisti dai suoi store online, in questo periodo di pandemia globale. Sono questi i rumors giunti da fonti ufficiali in queste ultime ore, inerenti alla casa della mela morsicata. Non sono ufficiali le motivazioni, ma le ragioni spingono a pensare che la limitazione sia per mantenere un maggiore controllo dei prodotti disponibili. In un tempo in cui, a causa del Coronavirus, la Apple sta rallentando la propria produzione, soprattutto nell’assemblaggio dei componenti, prevalentemente in Cina.

Ma quali sono le limitazioni della Apple?

Al momento è quasi la totalità del mondo a subire le limitazioni della Apple, dagli USA all’Europa, ma anche l’Asia e il Canada, con differenze di limitazioni che variano da paese in paese. Ad esempio, negli Stati Uniti, ogni utente potrà acquistare al massimo 5 dispositivi Macbook Pro di nuova uscita. Saranno due dispositivi per ogni utente, nel caso di iPad Pro del 2020 o per i modelli di iPhone 11. La limitazione, come testimonia una restrizione in Asia nel passato, sarebbe anche attuata per evitare che i dispositivi, in un momento di crisi dei negozi, possano essere rivenduti al mercato nero. Al momento non resta che attendere ulteriori news sulle decisioni di restrizione, anche nel nostro paese, da parte della Apple.

