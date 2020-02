Apple maxi multa per iPhone iOS 11

Arriva dalla Francia una maxi multa per Apple, a causa del sistema iOS 11 su iPhone. A quanto pare, la Direcion Generale de la Cuncurrence francese ha deciso di multare la Apple per il rallentamento causato dal sistema iOS 11 implementato su iPhone di non ultimissima generazione.

il rallentamento degli iPhone fa infuriare i francesi

Saranno 25 milioni di euro di multa per la Apple, a causa di una denuncia della HOP, associazione francese, rivoltasi al DGCCRF che ha deciso di non far passare liscia la tecnica di Apple sui suoi iPhone in merito agli aggiornamenti iOS. Una sorta di scorrettezza attuata dalla casa della mela morsicata, secondo i francesi. In pratica, con il lancio di iOS 11, la Apple ha implementato un sistema per limitare i picchi di performance delle CPU, sui modelli con una batteria meno giovane. Una misura voluta da Apple per non permettere agli iPhone non più recenti di potersi spegnere improvvisamente. Una mossa, però. di cui la società non ha fornito comunicazione ai suoi consumatori.

Dunque, in tempi in cui Apple già sta rallentando i suoi lavori in corso in Cina, chiudendo i suoi store a causa del Coronavirus, in merito alla produzione dei nuovi iPhone se 2, ora un’ altra bega da 25 milioni che va a mettersi sul groppone del più grande marchio di telefonia ed informatica al mondo. Un momento non proprio salutare per la mela morsicata.

