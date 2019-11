Apple news: iPhone 12 e iPhone 12 Pro con 6 GB Ram

Apple news piuttosto calde quelle che giungono in vista delle realizzazioni e uscite dei prossimi melafonini in arrivo sul mercato prossimamente. Si tratta di un incremento di GB Ram che saranno il fiore all’ occhiello degli iPhone 12 e iPhone 12 Pro e di curiosità sull’ arrivo degli iPhone SE 2.

iPhone 12 a 6 GB RAM: le news Apple

Ci sono novità piuttosto accattivanti per i nuovi iPhone 12: diversamente delle recenti generazioni, di fatto i prossimi smartphone Apple saranno dotati di 6 GB di RAM. Ma non finisce qui, dato ché arrivano diverse news anche sull’ormai immediata uscita di iPhone SE 2, la cui produzione dovrebbe ravvivarsi a ridosso del mese di febbraio 2020.

Saranno previsti dunque negli smartphone iPhone 12 Pro e il suo fratello iPhone 12 Pro Max, una aggiunta di 2 GB RAM rispetto ai 4 GB previsti negli attuali iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. Tutti e due i dispositivi, peraltro, dovrebbero risultare compatibili con le reti 5G e, al contempo, includeranno delle fotocamere posteriori adatte alla scansione 3D degli ambienti. Non si sa attualmente invece quali frequenze 5G saranno supportate dai prossimi iPhone, ma ben presto Apple chiarirà anche news in merito.

iPhone SE 2: uscita dopo febbraio?

Altre news succulente ci giungono dalla casa Apple riguardo all’atteso iPhone SE 2 che dovrebbe quasi certamente uscire dopo febbraio 2020. Nel mese di febbraio, infatti, sarà avviata la massiccia produzione che sarà poi immessa sul mercato con buona probabilità entro un mese o due. Quindi, l’uscita effettiva sul mercato per iPhone SE 2 dovrebbe essere prevista per marzo o aprile del 2020. E sarà certamente uno degli smartphone più attesi di casa Apple, ma anche uno degli smartphone più attesi dell’ anno nuovo. Ne sapremo delle belle nel mondo della mela morsicata, dunque nei prossimi mesi, in special modo con l’arrivo dell’anno nuovo. Non resta che stare connessi sulle news Apple.

