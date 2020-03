Apple: nuovi iPad Pro dotati di scanner LiDAR

Apple ha lanciato una nuova linea di iPad Pro dotati di un nuovissimo sistema di scanner LiDAR per poter analizzare gli ambienti in 3D.

Apple lancia i nuovi iPad Pro con scanner LiDAR

Sono stati presentati in queste ore i nuovi iPad Pro dotati di scanner LiDAR, capaci di analizzare gli spazi e gli ambienti in 3D. Saranno perfettamente integrati ad iPadOS e avranno anche una keyboard retroilluminata, con un supporto per le trackpad del gruppo. Il design dei nuovi iPad Pro sarà praticamente simile, se non identico, ai modelli precedenti, tra cui lo schermo edge-to-edge ed il supporto aper Face ID pure nella modalità Portrait. La vera novità estetica per i nuovi iPad Pro Apple la troviamo sul retro, dove è stato inserito un comparto a forma quadrata per poter includere le due fotocamere, oltre al nuovo scanner LiDAR. Quest’ultimo, vero e proprio fiore all’occhiello dei modelli, è in grado di calcolare la distanza che la luce compie per raggiungere un oggetto, potendo in questo modo elaborare le immagini tridimensionali degli spazi.

Ulteriori caratteristiche di iPad Pro Apple

Lo schermo dei nuovi iPad sarà in display liquid retina fino a 120 Hz, sul piano della potenza ci troveremo di fronte ad un 8 core. Sono disponibili in preordine già da oggi, i nuovi iPad Pro nella versione da 11 e da 12,9 pollici, in colori argento e grigio. Il primo device ha un prezzo di 899 euro, mentre per il modello da 12,9 pollici il prezzo è di 1,119 euro. La keyboard che sarà disponibile da maggio, costerà 339 euro per il modello da 11 pollici e 399 per iPad Pro da 12,9 pollici.

