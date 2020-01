Apple Pencil: full touch in arrivo

La stranota mela morsicata starebbe pensando di lanciare un nuovo modello della apprezzatissima Apple Pencil, dalle nuove modalità full touch e personalizzabile dall’utente. Andiamo a scoprirne le possibilità di uscita e le potenzialità.

Apple Pencil: nuova versione full touch

E’ stato registrato da poco un brevetto dalla Apple per un nuovo modello della sua Apple Pencil, con delle sorprendenti funzionalità innovative e le capacità full touch. E’ uno strumento molto apprezzato di casa Apple, quello della stilo digitale, anche per la sua ottima fluidità e qualità di maneggio. Il brevetto, registrato presso il canonico luogo apposito, ovvero U.S. Patent and Trademark office, come è consueto per la Apple, pare comprenderà la novità di un full touch, con dei comandi su tutta la superficie della Apple Pencil, in modo da permettere una personalizzazione a scelta dal’ utente.

Uscirà e quando la nuova Apple Pencil?

Il brevetto della Apple Pencil molto probabilmente si sommerà ad una registrazione antecedente, avvenuta nel dicembre appena passato, richiesta da Apple per evidenziare un sistema di feedback per l’utilizzatore. La combriccola di Apple vuole rendere la scrittura su tablet il più possibile simile a quella su carta e, grazie a un sistema sofisticato, potrebbe permettere alla futura Apple Pencil di riprodurre perfettamente la sensazione dello scorrimento della punta di una normale penna su molteplici superfici, a seconda della loro ipotetica, virtuale, ruvidità. Rimane comunque da appurare se all’apposito brevetto Apple segua poi la reale ed effettiva produzione del suddetto dispositivo. Non si può che attendere altre news e disposizioni da Apple Park per risolvere ogni dubbio, ma la possibilità appare ben tangibile.

