Apple presenta iPhone Digital Key e conferma la partnership con BMW

Apple ha utilizzato la sua Worldwide Developers Conference per svelare iOS 14 che presenta una nuova funzione di chiave digitale. Progettata per offrire ai possessori di iPhone e Watch un modo semplice e sicuro per accedere al proprio veicolo, la chiave digitale può essere utilizzata per sbloccare e avviare modelli compatibili. Quando la chiave digitale verrà lanciata entro la fine dell’anno, prima sui veicoli BMW, utilizzerà la tecnologia di comunicazione near-field (NFC) per consentire agli utenti di “toccare” il telefono vicino alle maniglie delle portiere per sbloccare l’auto. Gli utenti possono quindi posizionare il proprio iPhone nel vassoio dello smartphone e avviare il motore.

Poiché i conducenti non devono più disporre di una chiave fisica, consente ai proprietari di condividere facilmente la propria auto con amici e familiari. BMW afferma che fino a cinque persone possono avere accesso e il proprietario sarà in grado di limitare la potenza della propria auto, la velocità massima e l’impostazione del volume radio massimo, tra le altre cose.

La chiave digitale promette di essere sicura e funzionare fino a cinque ore dopo che un iPhone si spegne a causa di una batteria scarica. BMW offrirà anche una vasta gamma di supporto poiché i modelli “1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, X5, X6, X7, X5M, X6M e Z4” prodotti dopo il 1 luglio 2020 supporteranno la chiave digitale in 45 paesi. Naturalmente, avrai anche bisogno di un dispositivo Apple relativamente nuovo, incluso un iPhone XR, iPhone XS o più recente. La chiave digitale può essere utilizzata anche su Apple Watch Series 5 o versioni successive.

Apple ha anche confermato che stanno lavorando alla chiave digitale di prossima generazione che utilizza la tecnologia Ultra Wideband per “consapevolezza spaziale fornita attraverso il chip U1”. Non sembra troppo interessante, ma consentirà alle persone di sbloccare la propria auto senza prima rimuovere il proprio iPhone dalla tasca o dalla borsa. Sarà disponibile il prossimo anno e probabilmente ne sapremo di più più vicino al lancio.

Inoltre, BMW e Apple hanno annunciato “percorsi intelligenti” per i veicoli elettrici che utilizzano Apple Maps. I conducenti possono utilizzare Apple CarPlay per selezionare una destinazione e Apple Maps “sceglierà il percorso ottimale in base alla gamma elettrica e alle posizioni delle stazioni di ricarica lungo il percorso”. La nuova funzionalità sarà lanciata sulla prossima BMW i4 che arriverà il prossimo anno.

