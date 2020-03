Apple Store, chiusi in Italia e limitati in USA

Gli Apple Store hanno preso la loro pausa qualche settimana fa in Cina, a causa del Covid-19, stavolta chiudono in tutta Italia e saranno limitati in USA.

Apple Store: è chiusura a tappeto

Forti limitazioni in USA per gli esposti al contagio, per Apple Store che invece chiude in tutta Italia. Del resto, con la situazione attuale del Coronavirus, la quasi totalità delle attività di commercio in Italia sono sospese. Non avrebbe potuto fare eccezione la casa della mela morsicata che continuerà a sviluppare i suoi prodotti e difendere il proprio commercio online e negli store dei paesi non a rischio. Le porte degli Apple Store in Italia resteranno abbassate fino a data da destinarsi. Sono 17 negozi gli Apple Store nello stivale che hanno interrotto la propria attività dalle 18 dell 11 marzo.

Intanto in USA, dove la pandemia sembra ancora sottovalutata, gli Apple Store troveranno limitazioni per gli assembramenti di persone e saranno disposte costanti norme di pulizia e igienizzazione dei propri store su tutto il territorio a stelle e strisce. Insomma, il Coronavirus sta mettendo in ginocchio la salute, la sanità e l’economia di una buona fetta di mondo e anche un colosso come Apple deve in qualche modo farci i conti. Non resta che attendere che tutto torni, in fretta, alla normalità, restando il più possibile a casa, seguendo i consigli di virologi e autorità competenti.

