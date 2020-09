Martedì 15 settembre Apple ha presentato i nuovi prodotti all’evento annuale. La prima grande novità riguarda il sistema operativo, iOS14, che sarà distribuito a partire dal 16 sempre. Presentati anche i nuovi modelli di Apple Watch e iPad. Nessuna informazione, per ora, sul nuovo iPhone.

Watch Series 6, iPad Air

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha esordito all’evento annuale di settembre parlando di Coronavirus ed è proprio guardando alla salute che gli ingegneri di Cupertino hanno sviluppato il nuovo Apple Watch Series 6. La principale novità riguarda la possibilità di monitorare l’ossigenazione del sangue utilizzando gli infrarossi. È stato migliorato, inoltre, lo schermo, ora più luminoso e ai consueti colori della cassa (argento, grigio siderale e oro) si aggiunge ora il blu. Il nuovo Apple Watch Series 6 sarà nei negozi a partire dal 18 settembre con un prezzo di partenza sui 439 euro.

Novità anche sul fronte iPad, che con il nuovo modello raggiunge l’ottava generazione. Per la prima volta nella storia del prodotto, il modello di base è dotato del Neural Engine per l’intelligenza artificiale. Tutto ciò stato possibile grazie al chip A12 Bionic. Display Retina da 10.2”, una batteria a lunga durata e due fotocamere di ultima generale, il nuovo iPad Air partirà da un prezzo di 389 euro. Analogamente all’Apple Watch, sarà disponibile negli store dal 18 settembre.

Apple One

Si tratta di una delle novità più attese e sembra essere la controffensiva di Apple all’offerta Prime del colosso dell’e-commerce Amazon. Apple One nasce con l’intento di garantire entrate costanti anche in condizioni precarie come quelle dettate dall’emergenza sanitaria da Coronavirus. Sottoscrivendo un abbonamento, in base alle proprie esigenze, si potrà, infatti, accedere a tutta una serie di servizi dedicati.

L’abbonamento base, Individual, costa 14,95 euro al mese e include Apple Music, Apple Tv+, Apple Arcade, più 50GB di spazio di archiviazione su iCloud. A salire si trova il Family attraverso cui, per 19,95 euro al mese, si possono condividere i servizi con un massimo di sei persone. Infine il Premier, che costa 29,95 al mese, può essere condiviso con un massimo di 5 persone e in più offre Apple Fitness+ e 2TB di spazio di archiviazione su iCloud.

