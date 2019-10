Aprire una partita Iva? Vediamo tutte le agevolazioni

Per chi decide di aprire una partita Iva ed avviare la propria attività autonoma, si possono essere delle agevolazioni tipo regime forfettario ed anticipo Naspi, lo prevede l’attuale legislazione. Ovviamente per accedere e beneficiare di queste misure bisogna avere determinati requisiti, vediamo quali:

Aprire una Partita Iva ed il regime forfettario

Per aprire una partita Iva parliamo di regime forfettario, è un regime fiscale agevolato che si rivolge agli operatori ecologici di dimensioni e ricavi ridotti. Possono accedere a questo tipo di agevolazione sia coloro che vogliono aprire una partita Iva, sia i soggetti già presenti sul mercato con ricavi inferiori ai 65mila euro.

Aprire una Partita Iva ed anticipo della Naspi

I titolari di indennità Naspi possono richiedere l’erogazione della Naspi anticipata e in un’unica soluzione per aprire una partita d’Iva, questo riguarda tutti coloro che siano stati licenziati a partire dal primo maggio 2015. I requisiti sono:

1) avviare una propria attività lavorativa in maniera autonoma;

2) avviare un’impresa individuale;

3) sottoscrivere una quota di capitale sociale in una cooperativa, con un rapporto mutualistico per quanto riguarda l’attività lavorativa dei soci;

4) sviluppare in maniera autonoma ed a tempo pieno l’attività già incominciata durante il rapporto di lavoro di tipo dipendente, che una volta cessato ha permesso di beneficiare della Naspi.

Come fare la domanda Naspi anticipata

Come prima cosa il soggetto deve ricevere l’indennità di disoccupazione, deve essere richiesta 30 giorni prima di avvio della nuova attività. La domanda deve essere presentata all’Inps in maniera telematica oppure tramite contact center, al numero 803164 oppure 06164164 o tramite enti di patronato ed intermediari d’Istituto.

La documentazione da allegare alla domanda

La documentazione deve dimostrare l’intenzione e l’attuazione di attività lavorative di carattere autonomo, deve contenere iscrizione ad albi professionali o di categoria, necessità rilascio di tale iscrizione. Per lavoro associato in cooperativa, bisogna dichiarare l’iscrizione di tale cooperativa al registro delle imprese presso la Camera di Commercio. Attenzione a non dimenticare di indicare la data di avvenuta sottoscrizione delle quote di capitale sociale della cooperativa stessa.

I vantaggi per chi decide di aprire una nuova attività

Vediamo quale sono le agevolazioni per chi decide di aprire una partita Iva ed avviare un’attività propria:

a) al 5% per i primi 5 anni di attività delle neo imprese, il tutto se si tratta solo di nuove attività imprenditoriali e non della prosecuzione di vecchie attività, svolte sia in maniera autonoma che dipendente;

b) al 15% dal sesto anno in poi per coloro che avviano una nuova attività o per coloro che passano dal regime ordinario a quello forfettario.

Regime forfetario e principio di applicabilità, le novità dell’Agenzia

