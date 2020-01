Aria di guerra tra Stati Uniti e Iran, ci sarà un altro Vietnam? La minaccia di una bomba nucleare è vicina

La situazione ormai è critica tra Stati Uniti e Iran, Ali Khamenei, il consigliere del leader iraniano citato da Farsnews ha sottolineato: “Se gli Stati Uniti non ritirano le forze dalla regione, affronteranno un altro Vietnam” e precisa: “Nonostante le vanterie dell’ignorante presidente degli Stati Uniti, l’Iran intraprenderà un’azione di ritorsione contro la stupida mossa degli americani che li farà pentire.

Chi era Quasem Soleimani?

Il presidente Trump ha minacciato severe sanzioni contro l’Iraq dopo che il suo parlamento ha invitato le truppe statunitensi a lasciare il paese.

La tensione è molto alta dopo l’assassinio del generale iraniano Qasem Soleimani la scorsa settimana a Baghdad.

L’Iran ha promesso una grave vendetta.

Ma chi era Soleimani?

Soleimani aveva 62 anni, ha guidato le operazioni militari iraniane in Medio Oriente ed è stato considerato un terrorista dagli Stati Uniti.

Il nuovo capo della forza iraniana di Quds (guidata da Soleimani), ha promesso di espellere gli Stati Uniti dal Medio. Ha promesso di continuare il cammino iniziato da Soleimani con la stessa intensità e coraggio con l’obiettivo di rimuovere l’America dalle regioni.

Le minacce di Trump all’Iraq?

Trump ha detto all’Iraq che se le l’Iraq chiedesse alle forze statunitensi di partire su una base ostile, “addebiteremo loro sanzioni come non hanno mai visto prima”.

Circa 5.000 soldati statunitensi sono in Iraq come parte della coalizione internazionale contro il gruppo dello Stato Islamico (IS).

I parlamentari iracheni hanno approvato una risoluzione che chiede alle truppe straniere di andarsene. Vogliono espellere le truppe statunitensi. La risoluzione è stata approvata dal blocco mussulmano sciita del parlamento.

La risposta dall’Iran agli Stati Uniti

L’Iran ha annunciato che non rispetterà più le restrizioni imposte dall’accordo nucleare del 2015, in base al quale ha accettato di limitare le sue attività nucleari sensibili e di consentire agli ispettori internazionali in cambio della revoca delle sanzioni economiche.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha abbandonato l’accordo nel 2018, dicendo che voleva costringere l’Iran a negoziare un nuovo accordo che avrebbe posto vincoli indefiniti sul suo programma nucleare e fermato anche il suo sviluppo di missili balistici.

L’Iran ha rifiutato, in una dichiarazione, ha affermato che non osserverà più limiti alla sua capacità di arricchimento, al livello di arricchimento, allo stock di materiale arricchito o alla ricerca e sviluppo.

I leader di Germania, Francia e Regno Unito, che erano tutti firmatari dell’accordo del 2015, insieme a Cina e Russia, hanno risposto con una dichiarazione congiunta che esortava l’Iran ad astenersi da “ulteriori azioni violente“.

L’Iran potrebbe sviluppare una bomba nucleare in breve tempo

Il paese ha sempre insistito sul fatto che il suo programma nucleare è del tutto pacifico, ma i sospetti che fosse utilizzato per sviluppare una bomba hanno spinto segretamente il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, gli Stati Uniti e l’UE a imporre sanzioni paralizzanti nel 2010.

L’accordo del 2015 è stato progettato per vincolare il programma in modo verificabile in cambio di sanzioni sanzionatorie.

Ha limitato l’arricchimento dell’Iran all’uranio, che viene utilizzato per produrre combustibile per reattori ma anche armi nucleari, al 3,67%. L’Iran doveva anche ridisegnare un reattore ad acqua pesante in costruzione, il cui combustibile esaurito avrebbe contenuto plutonio adatto per una bomba, e consentire ispezioni internazionali.

Prima di luglio 2015, l’Iran aveva una grande scorta di uranio arricchito e quasi 20.000 centrifughe, abbastanza per creare da 8 a 10 bombe, secondo la Casa Bianca all’epoca.e nucleare in Iran nel 2015

Gli esperti statunitensi stimarono allora che se l’Iran avesse deciso di correre per costruire una bomba, ci sarebbero voluti dai due ai tre mesi prima che avesse avuto l’uranio arricchito al 90% per costruire un’arma nucleare – il cosiddetto “tempo di scoppio”.

Si stima che l’attuale “tempo di sblocco” dell’Iran, nel caso si dovesse tentare di costruire una bomba nucleare, si aggiri intorno a un anno, ma ciò potrebbe ridursi a un anno e mezzo o addirittura a una questione di mesi se i livelli di arricchimento aumentassero al 20%.

Fonte: bbc.com

