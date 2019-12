Arpa Puglia: concorsi per laureati vari profili, ecco i bandi

L’Arpa Puglia, Agenzia regionale per la prevenzione dell’ambiente della Puglia, ha pubblicato bandi di concorsi per assumere vari profili professionali a tempo indeterminato da impiegare in ambito tecnico, sanitario e amministrativo. Le selezioni sono rivolte a laureati.

Concorsi Arpa Puglia

I concorsi pubblicati sul sito di Arpa Puglia sono 8 e mirano all’assunzione di 44 laureati. I posti disponibili riguardano i seguenti profili professionali:

Requisiti

Per partecipare ai concorsi, i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membro dell’Unione Europea;

non avere meno di 18 anni di età;

idoneità fisica all’impiego;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico;

posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per coloro nati prima del 31/12/1985);

godimento dei diritti civili e politici;

possesso dei titoli di studio indicati in ciascun bando.

Selezione e domanda

I candidati, inoltre, dovranno affrontare una prova scritta, pratica e orale sulle materie indicate nei singoli bandi.

Infine, la domanda di partecipazione dovrà essere compilato mediante piattaforma online entro il 31 dicembre 2019. Tra i documenti da allegare, vi è anche la ricevuta di pagamento della tassa di concorso di euro 10.

Per ulteriori informazioni, le comunicazioni delle date d’esame e tutte le notizie riguardanti la selezione, i candidati devono leggere i bandi integrali e controllare il sito dell’Agenzia.

