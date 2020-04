Arriva la Superluna: la data è quella dell’8 aprile, la più grande del 2020

Nonostante l’emergenza del Covid-19 cercheremo in tutti i modi di goderci questa Superluna, il cielo è pronto a mostrarci questo nuovo spettacolo da non perdere, in assoluto. L’evento coinciderà con la Luna piena e la minore distanza tra Terra e Luna.

Superluna in arrivo, sarà la più grande del 2020

In arrivo la Superluna, speriamo solo di poterla vedere, il divieto dell’emergenza dal Covid-19 finisce il 3 aprile, ma è facile che verrà prolungato almeno fino a Pasqua. Questo evento va ad affiancare quello che abbiamo già visto, ma in forma minore, nel mese di marzo, questa volta andrà ad abbellire i cieli notturni nella notte tra il 7 e l’8 aprile, dove la Luna sarà nel perigeo, che significa nel punto più vicino alla Terra, e ci regalerà uno spettacolo unico ed emozionante.

Questa spettacolare Superluna raggiungerà in pieno il suo massimo splendore alle ore 4,35 di mercoledì 8 aprile. Quindi, ricordatevi tutti di mettere la sveglia all’ora prestabilita e non perdetevi lo spettacolo, ci capiterà difficilmente di rivedere questo spettacolo unico, poi si torna a dormire, tanto saremo ancora in emergenza e il giorno dopo non si deve andare a lavorare per molti e ne si deve andare a scuola, per tutti.

Questo evento e momento significherà proprio l’atto in cui il satellite naturale raggiungerà il punto più vicino, il punto massimo di tutto questo 2020. Tutto il cammino durerà la bellezza di 8 ore e alla fine la Luna sarà più grande e luminosa che mai.

Si potrà incominciare a vedere qualcosa già dalle ore 19,10 del 7 aprile, poi chi avrà la possibilità di vederla per tutto il periodo e fotografarla, sarà davvero fortunato.

