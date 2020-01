Arriva l’iPhone economico, come sarà?

Da un punto di vista sociologico avere un cellulare di una determinata marca, di un determinato modello, consente alla persona che lo possiede di avere un ruolo nella società, chiamato appunto status. Certo, questo non accade spesso, ma in alcune zone avviene che il cellulare che si possiede è in grado di farci avvicinare a delle persone o magari farci allontanare da queste. Il cellulare è diventato un mezzo sociale capace di influenzare le nostre relazioni. A questa teoria sociologica non fa eccezione l’iPhone, il vero prototipo su cui si sono basati molti studi di impronta sociologica. L’iPhone si distingue bene da altri cellulari per tante caratteristiche sue proprie, ma anche perché è il cellulare delle star ed ogni suo ultimo modello costa anche parecchio. Lo ritroviamo in alcuni film, il alcune serie tv, e questo non fa altro che accrescere la sua popolarità. Finalmente, l’iPhone potrà essere più accessibile con un modello economico ideato proprio per questo motivo. Vediamo di cosa si tratta.

In arrivo l’iPhone economico, quali sono le sue caratteristiche?

L’iPhone di cui vi stiamo parlando, che molti indicano come economico, dovrebbe arrivare sul mercato in questa prima metà del 2020.

Sappiamo che per quanto riguarda l’aspetto esso avrà quello dell’iPhone 8 di 4 anni fa, ovvere del 2017.

Sempre secondo quanto viene detto, l’iPhone econimico avrà anche lui un suo nome, e si sta ancora decidendo se chiamarlo semplicemente iPhone 9, oppure se chiamarlo iPhone SE2.

Per quanto riguarda il fattore costo, quello che ci interessa molto, almeno negli USA il suo costo girerebbe attorno ai 400 dollari.

Più nello specifico, l’iPhone economico avrebbe questo aspetto: le dimensioni saranno simili all’iPhone 8, con uno schermo di 4,7 pollici.

Lo spessore sarebbe maggiore: non sarà più da 7,3 millimetri ma da 7,9.

Ancora non conosciamo con esattezza le altre informazioni generali, come la fotocamere esterna ed interna, di quanti megapixel esse siano composte.

Non si conosce nemmeno la batteria e se ci saranno ulteriori decorazioni.

Leggi anche:

iPhone 5G: nuovi lanci per il 2020

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube