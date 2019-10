Arriva una nuova molecola contro 29 tipi di tumore

Questa nuova molecola colpisce l’alterazione genica e non l’organo, è un farmaco jolly, chiamato così perché può colpire ben 29 tipi di tumore in adulti e bambini grazie al suo particolare meccanismo d’azione, non agisce sull’organo dove il cancro ha avuto origine, bensì agisce sulla alterazione genica NTRK che può essere comune alle cellule cancerose di molte neoplasie, 29 appunto ad oggi quelle testate, ma potrebbero essere molte di più.

Andiamo a vedere di cosa stiamo parlando e a capirne il meccanismo.

Gli ultimi risultati sull’efficacia della molecola sono stati presentati al congresso Europeo di oncologia Esmo e sono stati definiti eccezionali dalla comunità scientifica, si è infatti registrata una riduzione del 30% della massa tumorale nel 79% dei pazienti valutati e nel 75% di quelli con metastasi cerebrali e la sopravvivenza media è superiore ai tre anni.

Il farmaco definito tecnicamente agnostico perché non ha come bersaglio un organo particolare agendo indipendentemente dalla localizzazione del tumore, è il primo del suo genere ad aver ottenuto pochi giorni fa il via libera della commissione UE alla commercializzazione in Europa, è ora di aiutare e portare alla luce tutte quei pazienti per i quali le opzioni terapeutiche sono limitate ma che hanno l’alterazione genica perché questo darebbe loro una nuova opportunità di trattamento.

È inutile dire che questa scoperta rivoluziona tutto il campo medico per quanto riguarda i tumori, dobbiamo solo sperare che diminuiranno così le morti da questa malattia che colpisce all’improvviso e a volte non ci da nemmeno il tempo di guardarci intorno.

