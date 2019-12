Art bonus: cosa è e chi può fruirne, scopriamolo

L’art bonus è dedicato ai mecenati di oggi che vogliono mantenere il patrimonio artistico italiano per l’Italia del domani. Si tratta di un bonus che consente un credito di imposta del 65% sull’importo donato con erogazioni liberali ch vadano a sostegno del patrimonio culturale pubblico.

Art bonus quali interventi?

Gli interventi che si possono sostenere con l’erogazione liberale sono sostanzialmente di 3 tipi:

interventi che mirano alla manutenzione, al restauro e alla protezione dei beni culturali

interventi a sostegno di istituti e luoghi di pubblica cultura come fondazioni liriche, teatri ed Enti dello Spettacolo

Interventi volti alla realizzazione, al restauro e al potenziamento di strutture ed istitutzioni pubbliche dello spettacolo.

La lista degli interventi che si possono sostenere può essere visualizzata sul sito specifico dell’Art Bonus.

Se, invece, si vuol sostenere un intervento che non è presente nel portale dell’Art Bonus è possibile segnalarlo e attendere che venga approvato.

Art Bonus: la detrazione al 65%

L’Art Bonus è stato introdotto dalla legge 106 del 29 luglio 2014 e prevede, appunto, un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura.

Tale credito di imposta viene riconosciuto a tutti coloro che effettueranno erogazioni liberali a sostegno dello spettacolo e della cultura pubblici ma non può essere applicato se si effettuano erogazioni liberali per beni culturali privati, anche se senza fine di lucro (compresi enti ecclesiastici).

L’Art Bonus, reso permanente dalla Legge di stabilità 2016, prevede che l’agevolazione fiscale del 65% di quanto erogato per sostenere la cultura e il patrimonio artistico possa essere recuperato come credito di imposta in 3 rate di uguale importo annuale.

Per titolari di reddito di impresa il credito di imposta può essere utilizzato in compensazione mentre per le persone fisiche che dovranno fruire del credito nella dichiarazione dei redditi si inizierà a fruire della prima quota nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui è stata effettuata l’erogazione.

