Gli assegni al nucleo familiare sono erogati dall’INPS alle famiglie che rispondono a determinati requisiti reddituali e di composizione del nucleo familiare. Per i figli gli ANF spettano sempre se minorenni, solo in alcuni casi quando compiono la maggiore età. Cerchiamo di capire in caso di figlio invalido maggiorenne quando spetta l’assegno al nucleo familiare.

Assegno al nucleo familiare figlio invalido

Una lettrice, per capire se gli spettano gli assegni al nucleo familiare per il figlio maggiorenne ed invalido, scrive per chiedere:

Buonasera, volevo chiedere se mi spettavano ancora gli assegni familiari essendo vedova e avendo un figlio di 20 anni a carico con disabilità al 75% non lavorante.Io lavoro per una cooperativa e guadagno circa €950 al mese. Grazie

L’assegno al nucleo familiare per i figli maggiorenni viene erogato dall’INPS solo e soltanto dietro presentazione di domanda di autorizzazione di inclusione nel nucleo familiare a cui deve seguire domanda per l’erogazione dell’ANF; per i figli maggiorenni gli assegni al nucleo familiare spettano solo in due casi specifici che sono:

Figlio maggiorenne studente con età compresa tra 18 e 21 anni solo nel caso che appartenga ad un nucleo familiare considerato numeroso in cui siano presenti almeno 4 componenti di età inferiore ai 26 anni;

figlio maggiorenne, a carico del genitore richiedente, che sia totalmente e permanentemente inabile a qualsiasi proficuo lavoro, indipendentemente dall’età.

L’inabilità lavorativa, solitamente, è certificata con invalidità al 100%. Nel caso di suo figlio, quindi, pur essendo invalido al 75% e pur essendo ancora a suo carico gli assegni al nucleo familiare dopo il compimento della maggiore età non spettano proprio perchè manca la certificazione che attesti che è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro.

In ogni caso, essendo suo figlio invalido al 75% ha diritto a percepire, avendo compiuto i 18 anni, la pensione di invalidità civile che è riconosciuta per la riduzione dell’abilità lavorativa dal 74 al 99%. Avrà diritto, dietro presentazione di apposita domanda, quindi, alla pensione di invalidità civile pari ad un rateo mensile di 285,66 euro per 13 mensilità l’anno.

