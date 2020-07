Gli assegni al nucleo familiare sono una prestazione erogata dall’INPS in favore di pensionati e lavoratori dipendenti in possesso di precisi requisiti del nucleo familiare. L’assegno viene erogato, infatti, sulla base della composizione del nucleo familiare per figli minorenni, in qualche caso maggiorenni, nipoti e fratelli e sorelle in possesso di determinati requisiti. Annualmente l’INPS pubblica le tabelle di riferimento relative al nucleo familiare , il reddito e gli importi spettanti.

Assegni nucleo familiare figlio maggiorenne

Una lettrice scrive per avere risposta ad un dubbio: Buongiorno, ho a carico mio figlio ventenne (maggiorenne) il quale non studia e non lavora. Diplomato presso la scuola superiore. Siccome ha perso un anno scolastico, quindi a 19 anni frequentava il quinto anno, posso chiedere gli assegni familiari anche per questo anno in cui aveva 19 anni? Spero di essere stata chiara. Saluto e ringrazio

L’INPS eroga l’assegno al nucleo familiare per i figli solo fino al compimento della maggiore età, dopodiché la fruizione del beneficio viene automaticamente interrotta dall’Istituto.

L’assegno al nucleo familiare spetta per i figli maggiorenni soltanto in due casi:

fino al compimento dei 21 anni per figli maggiorenni studenti a patto che appartengano ad un nucleo familiare numeroso in cui siano presenti almeno 4 soggetti di età inferiore ai 26 anni e a carico

nel caso che il figlio maggiorenne sia inabile a qualsiasi proficuo lavoro, indipendentemente dall’età.

Non è, quindi, il grado della scuola frequentata a dare diritto all’assegno al nucleo familiare ma, come espresso chiaramente dalla norma che regola gli ANF, la composizione del nucleo familiare e l’età del soggetto per cui si richiedono.

Suo figlio, anche se studente, da quel che comprendo non fa parte di un nucleo familiare numeroso con almeno 4 figli di età inferiore ai 26 anni e proprio per questo motivo, a prescindere dal fatto che abbia terminato le scuole superiori a 19 anni, gli assegni al nucleo familiare per il periodo intercorrente tra il compimento dei 18 anni di età e il termine della scuola superiore non possono essere assolutamente richiesti.

Per approfondire consiglio la lettura dell’articolo sugli assegni al nucleo familiare per figli maggiorenni: Assegni al nucleo familiare, figli maggiorenni e nucleo numeroso: chiarimenti

