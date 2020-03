Assegni al nucleo familiare: quando spettano gli ANF al nonno per il nipote

L’Italia è un Paese che fa molto affidamento sui nonni. Si ricorre spesso ai nonni per badare ai nipoti mentre i genitori lavorano ma i nonni possono diventare anche un aiuto economico quando la famiglia è in disagio economico. Proprio per questo motivo è previsto che l’assegno al nucleo familiare possa essere richiesto dai nonni che mantengono i nipoti. Vediamo quando spetta.

Assegno al nucleo familiare al nonno

Una nostra lettrice ci scrive:

Da diversi mesi io e mio marito non riusciamo a trovare lavoro, non possiamo neanche chiedere il reddito di cittadinanza perchè lui ha avuto problemi con la legge. Un paio di mesi fa, non riuscendo più a pagare l’affitto ci siamo trasferiti tutti e 4 (io, lui e i nostri due figli di 2 e 5 anni) a casa dei miei genitori che, pur non essendo ricchi, grazie alle due pensioni che prendono se la passano molto bene. Ora, ovviamente sono loro che provvedono al nostro mantenimento e ovviamente avrebbero bisogno di un aiuto economico visto che fatichiamo ad arrivare a fine mese. Prima del cornavirus io andavo a fare le pulizie, ma come potete immaginare con l’emergenza non ho più potuto farlo e dipendiamo totalmente dalle pensioni di mamma e papà. C’è un modo per dare loro un sostegno?

I suoi genitori potrebbero richiedere gli assegni al nucleo familiare per i due bambini, visto che effettivamente sono a loro carico e conviventi.

Non è raro che a richiedere gli assegni al nucleo familiare siano i nonni perchè sempre più spesso i figli si appoggiano ai genitori per il mantenimento dei bambini.

Quando sono i nonni, con la loro pensione, a provvedere al mantenimento dei nipoti, quindi, è possibile che vengano richiesti gli assegni al nucleo familiare da questi ultimi, se i nipoti sono minorenni (o inabili).

Per la richiesta dell’assegno al nucleo familiare è necessario che:

•i nipoti siano conviventi con il nonno che li richiede

•che i nonni possano dimostrare di provvedere al mantenimento dei nipoti poichè il reddito dei genitori è insufficiente.

Nel vostro caso le condizioni ricorrono entrambe e, quindi è possibile inviare fin da subito l’autorizzazione alla ricezione dell’assegno al nucleo familiare.

