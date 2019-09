La domanda degli assegni familiari viene effettuata telematicamente. L’Inps chiarisce che la domanda deve essere presentata ogni anno dagli aventi diritto. La presentazione della domanda deve avvenire telematicamente a partire dal 1° aprile 2019. Un lettore ci pone una domanda specifica: Buongiorno, io ho effettuato la domanda per gli assegni familiari a fine giugno e ancora adesso non vedo nulla in busta paga ,la domanda l’ho fatta con un operatore dell’inps Online,volevo sapere come fare a sapere se ci sono problemi nell’inserimento della domanda, il mio datore di lavoro mi ha detto di controllare in un portale dove ci sono i risultati delle domande accettate ma non so come fare a entrare. Grazie buona giornata

Come verificare la domanda assegni familiari (ANF) presentata

La domanda degli assegni familiari deve essere presentata per ogni anno da cui ne ha diritto. Dovrà essere comunicata qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, la comunicazione dovrà essere trasmessa entro 30 giorni.

La domanda a partire dal 1° aprile 2019 dovrà essere inoltrata direttamente all’Inps, tramite:

Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

enti di patronato attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

In risposta al nostro lettore, lei può controllare se l’Inps ha evaso la sua domanda presentata tramite Contact center, direttamente tramite il portale Inps, può accedere al portale digitando qui: Sito Inps

Per accedere alla sua area riservata, dovrà munirsi del Pin Inps. Ho redatto una guida che illustra come farne richiesta. Trova qui la procedura da seguire: Come chiedere il Pin Inps e tenere sotto controllo la situazione contributiva

Con il Pin dispositivo potrà verificare la sua situazione accedendo da qui: Domanda di assegni familiari

